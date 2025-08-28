Japón y Ecuador acordaron este jueves 28 de agosto de 2025 fortalecer su cooperación económica y energética durante una reunión en Tokio entre sus mandatarios. Ambos líderes se comprometieron a iniciar negociaciones para alcanzar un futuro acuerdo comercial.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, presenciaron la firma de un acuerdo entre Pro Ecuador, la agencia de promoción de exportaciones, y la Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO). La Presidencia ecuatoriana informó sobre este convenio en un comunicado oficial.

Avances hacia un acuerdo comercial

Durante la cumbre, celebrada a puerta cerrada y sin rueda de prensa, ambas partes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un acuerdo de comercio bilateral. Ishiba afirmó: “Ya que el sector privado ha mostrado interés, vamos a hacer que las instituciones que corresponden inicien los diálogos para estrechar el comercio”.

El primer ministro destacó la importancia de que las empresas niponas mantengan sus inversiones en Ecuador. Explicó que las expectativas del sector privado japonés han sido claves para acelerar el proceso de negociación.

Por su parte, Noboa agradeció la disposición de Japón. Señaló que los empresarios nipones consideran a Ecuador un socio potencial y resaltó que Ecuador admira la disciplina y el orden japoneses. El mandatario aseguró que las dos economías son complementarias y que una alianza comercial generaría beneficios mutuos.

Ecuador calificó a Japón como uno de sus aliados estratégicos más relevantes, especialmente en cooperación económica y desarrollo. Según el Gobierno ecuatoriano, el diálogo entre los mandatarios permitió establecer una hoja de ruta en comercio, inversión energética y seguridad, entre otros campos.

Inversiones y cooperación en energía

Noboa presentó a Ishiba el potencial de inversión que ofrece Ecuador en áreas como energías renovables, minería, infraestructura, industria agroalimentaria, tecnología, transporte y logística.

Ishiba respondió que Japón apoyará a Ecuador en el aprovechamiento de energías limpias, la prevención de desastres y la implementación de medidas de seguridad. Estas iniciativas buscan ampliar la cooperación bilateral.

El jefe del Ejecutivo japonés recibió a Noboa en la tercera jornada de la visita oficial del presidente a Japón. En días previos, el mandatario se reunió con representantes de la patronal nipona Keidanren, presidió un foro de inversiones y se encontró con la comunidad ecuatoriana residente en ese país. Durante el foro, la filial ecuatoriana de Suzuki anunció nuevas donaciones e inversiones.

Noboa tiene previsto viajar el sábado a Vietnam. Antes de su partida, asistirá en Tokio a una audiencia con los príncipes herederos de Japón, Fumihito y Kiko de Akishino.

Ecuador y Japón fortalecen sus relaciones generando nuevas oportunidades de desarrollo. #ElNuevoEcuador pic.twitter.com/Z9fBnlzYtG — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 28, 2025

