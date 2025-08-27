El 28 de agosto de 2025, en Japón, el presidente Daniel Noboa encabezará la firma del Memorando de Cooperación entre la Organización Japonesa de Comercio Exterior (Jetro) y el Instituto de Promoción del Ecuador (PRO Ecuador). Este instrumento busca ampliar la relación bilateral en comercio, inversión, industria y tecnología.

Ecuador y Japón impulsan comercio e inversión

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cinco años y permitirá:

Impulsar el diálogo empresarial y la organización de seminarios y misiones comerciales bilaterales.

Promover nuevas oportunidades de inversión y alianzas estratégicas.

Intercambiar información técnica y regulatoria para facilitar el acceso de productos ecuatorianos al mercado japonés.

Potenciar la innovación y el surgimiento de startups de alto impacto.

Favorecer la inclusión de mipymes ecuatorianas en actividades de comercio e inversión bilateral.

Agenda productiva en Japón

La visita oficial incluye la participación del ministro Luis Alberto Jaramillo en el seminario de Jetro dirigido a mipymes, así como un encuentro de promoción comercial encabezado por Daniel Noboa, quien también estará en la reunión de alto nivel con el Primer Ministro de Japón.

Relación comercial Ecuador y Japón

En 2024, el comercio no petrolero entre Ecuador y Japón cerró con un saldo negativo de 182 millones de dólares. Las importaciones superaron a las exportaciones, aunque estas últimas mostraron un desempeño destacado. Ecuador exportó 332 millones de dólares, un 46% más que en 2023, según datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

Japón se posicionó como el duodécimo destino para las exportaciones no petroleras de Ecuador en 2024. Actualmente, este mercado recibe más de 85 productos, aunque cinco concentran el 90% de los envíos:

Entre los productos de exportación ecuatoriana que se destacan son:

Camarón

Brócoli

Banano y plátano

Cacao en grano y derivados.

Más de 150 empresas nacionales participan en este comercio, lo que refleja la diversificación productiva y el interés por fortalecer la presencia en Asia.

Durante el primer semestre de 2025, las exportaciones ecuatorianas crecieron más del 29%, mientras que las importaciones no petroleras desde Japón bajaron un 10% en comparación con el mismo período de 2024.

Importaciones en descenso

Las importaciones no petroleras desde Japón disminuyeron un 17% en 2024. Los bienes más adquiridos fueron vehículos y partes, fundición de hierro y acero, maquinaria mecánica, aparatos quirúrgicos y productos farmacéuticos. En conjunto, estos cinco representan el 87% del total importado.

Cabe destacar que el 75% de las compras no petroleras desde Japón corresponden a insumos utilizados en la producción local de bienes, lo que muestra una relación estratégica para la industria ecuatoriana.

Desafíos y oportunidades

Aunque la balanza comercial aún es deficitaria, la reducción de importaciones y el aumento de exportaciones abren una oportunidad para alcanzar un mayor equilibrio. El reto para Ecuador es sostener este crecimiento exportador y ampliar la oferta hacia productos con mayor valor agregado.

Daniel Noboa llegó a Japón el 26 de agosto de 2025 y permanecerá hasta el 29, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales. Además de la firma del memorando y las reuniones oficiales, la agenda incluye espacios de networking con gremios como la Asociación de Supermercados Pequeños y Medianos de Japón (CGC), donde se presentará la oferta exportable ecuatoriana.

