Re presentantes de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex) y del sector empresarial acompañarán al presidente Daniel Noboa en su misión oficial a Japón, prevista del 26 al 30 de agosto de 2025. El objetivo es abrir oportunidades en la tercera economía más grande del mundo y posicionar a Ecuador como un socio confiable en Asia.

Agenda de los empresarios de Ecuador en Japón

La delegación ecuatoriana desarrollará una intensa agenda en Tokio. Entre los principales eventos destacan la reunión con la Cámara de Industrias de Japón (Keidanren), la firma de un memorando de cooperación con la Agencia de Comercio Exterior (Jetro), así como encuentros con gremios productivos y cadenas de supermercados japoneses.

El itinerario incluye además la visita al Centro de Fomento Industrial de Tokio, un espacio de referencia en innovación, robótica y desarrollo productivo.

Hacia un acuerdo de asociación económica

Uno de los objetivos centrales del sector exportador es avanzar en el acercamiento con el Economic Partnership Agreement (EPA). Este mecanismo abriría el camino hacia una negociación que, en el mediano y largo plazo, permita asegurar condiciones arancelarias más favorables para los productos ecuatorianos.

Cordex señaló que esta misión no solo busca ampliar exportaciones, sino también fomentar inversiones, establecer alianzas estratégicas y explorar innovaciones tecnológicas que fortalezcan la competitividad del país.

Japón, un mercado estratégico para exportadores de Ecuador

Con más de 125 millones de consumidores que demandan productos premium y sostenibles, Japón se presenta como un destino clave para la diversificación de las exportaciones ecuatorianas. Desde su creación en 2021, Cordex ha promovido la necesidad de fortalecer vínculos con Asia y en especial con Japón, impulsando mesas de diálogo público-privadas que han sentado las bases para un eventual acuerdo comercial.

A inicios de 2025, la corporación también mantuvo encuentros con el embajador de Ecuador en Japón, César Montaño, con el fin de definir una agenda conjunta que facilite la concreción de ese objetivo.

Compromiso con la diversificación

Con esta visita, Cordex reafirma su compromiso de diversificar mercados y consolidar la presencia de Ecuador en Asia. La misión representa un paso clave para fortalecer la relación bilateral y generar nuevas oportunidades de cooperación económica y productiva.

