El presidente Daniel Noboa realizará seis actividades en Japón entre este martes 26 y el viernes 29 de agosto de 2025, durante una nueva gira internacional que incluye Vietnam.

La agenda de Daniel Noboa en Japón

En su gira oficial por Japón, el presidente Daniel Noboa tiene previsto realizar seis actividades que incluyen reuniones con autoridades, un seminario, entre otros.

Noboa se reunirá con el Presidente y empresarios miembros de la Federación Empresarial de Japón (Keidanren).

Asistirá al encuentro fraterno entre Ecuador y Japón, una reunión con la colonia ecuatoriana en Japón y becarios japoneses.

También estará a cargo del Seminario de promoción de comercio e inversiones Ecuador-Japón.

Noboa asistirá a un acto protocolar en el evento “Donación Suzuki”.

La agenda del mandatario también contempla una reunión de trabajo con el Primer Ministro de Japón,

Shigeru Ishiba.

Finalmente, una audiencia con Sus Altezas Imperiales, el Príncipe y la Princesa Heredera Akishino.

El viaje a Japón es para fortalecer las relaciones bilaterales

El decreto sobre el viaje a Asia señala que Noboa buscará “fortalecer las relaciones comerciales bilaterales con los países de Asia oriental”.

Jaramillo avanzó que con “Japón hay un interés particular, sobre todo en inversión en energía, proyectos de energía renovables”, “pero sin duda se abre una gama enorme de posibilidades con un país como Japón”.

El Presidente de Ecuador estará entre el 30 de agosto y 1 de septiembre en Vietnam, donde se reunirá con el primer ministro Phạm Minh Chính, entre otras actividades.

La comitiva que viajará con Daniel Noboa a Japón y Vietnam

El presidente Daniel Noboa realizará su nuevo viaje internacional junto a seis ministros de Estado, durante su gira oficial del 24 de agosto al 2 de septiembre de 2025, a Japón y República Socialista de Vietnam.

Las autoridades acompañarán al mandatario según este cronograma:

Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld.

Ministro de Agricultura y Ganadería, Franklin Palacios , a Japón.

, a Japón. Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Jaramillo , a Japón.

, a Japón. Ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, a Japón.

a Japón. Secretaria General de Comunicación de la Presidencia de la República, Irene Vélez .

. Secretario General de Integridad Pública, José Julio Neira.

Adicionalmente, la comitiva de apoyo será la autorizada por la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia.

Los viáticos y demás gastos que demanden estos desplazamientos se cubrirán con cargo al presupuesto de las instituciones a la que pertenecen los integrantes de la comitiva.

Gira sudamericana, antes de que Daniel Noboa viajara a Japón y Vietnam

Daniel Noboa emprendió el viaje hacia Asia luego de haber concluido una gira por Brasil, Uruguay y Argentina, donde se reunió con sus homólogos, Luis Inácio Lula da Silva, Yamandú Orsi y Javier Milei, respectivamente.

Entre los principales resultados de esa gira, Jaramillo indicó que tras 18 años sin una visita oficial de un mandatario ecuatoriano a Brasil, el encuentro de Noboa con Lula da Silva “marcó la reanudación del diálogo al más alto nivel” y representó “un nuevo impulso para fortalecer la relación bilateral en materia política, comercial y cultural”.

Entre los principales resultados mencionó la reapertura del mercado brasileño para el banano ecuatoriano, pues “como primer paso” se concretó la entrada del banano deshidratado y hasta finales de este año se prevé el ingreso del banano fresco.

Además, dijo, “hay el interés” en reanudar las importaciones de camarón ecuatoriano.

Jaramillo avanzó, además, que, a partir de 2026 se reanudarán los vuelos directos entre Sao Paulo y Quito, “lo que impulsará el flujo de empresarios, turistas y fortalecerá los vínculos culturales entre ambos países”.

La seguridad, uno de los temas de la gira internacional

Noboa aprovechó su gira suramericana para hablar sobre cooperación en temas de seguridad, lucha contra el crimen digital, narcotráfico, minería ilegal y trata de personas.

Sobre la visita a Uruguay, puso en relieve la firma del memorando de entendimiento entre los ministerios del Interior, enfocado en la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional, incluyendo narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y demás delitos conexos que afectan la seguridad pública.

Así mismo, se suscribió una carta de intención entre los ministerios de Defensa, orientada a fortalecer el trabajo conjunto y la cooperación en materia de defensa.

En Argentina también mantuvo diálogos sobre cooperación en seguridad ciudadana, combate al narcotráfico, crimen organizado trasnacional y estructuras económicas ilícitas.

En la visita a Argentina se suscribieron acuerdos para reforzar la cooperación bilateral en materia de integridad pública y lucha contra la corrupción.

Se firmó también un memorando de entendimiento contra el lavado de activos, contra la financiación del terrorismo y otros delitos de asociados, enumeró.

