El presidente Daniel Noboa envió un nuevo proyecto urgente a la Asamblea sobre el fortalecimiento crediticio, este jueves 28 de agosto de 2025. El Gobierno señala que el objetivo es proteger los recursos de los jubilados y afiliados.

El nuevo proyecto de ley urgente sobre fortalecimiento crediticio, enviado por Daniel Noboa a la Asamblea

El presidente Daniel Noboa, envió la tarde de este jueves 28 de agosto el proyecto de Ley de Fortalecimiento Crediticio a Asamblea, con el carácter de económico urgente.

Noboa remite esta nueva iniciativa legislativa en medio de su gira a Japón y Vietnam, y luego de que la Asamblea aprobó la Ley urgente para el control de las fundaciones.

El objeto de la normativa, según el Gobierno, es establecer reformas urgentes al sistema previsional y financiero del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

Esto, con el fin de garantizar la transparencia en la administración de los Fondos Complementarios

Previsionales Cerrados, así como fortalecer la institucionalidad.

“La propuesta garantiza el respeto a los derechos de los afiliados, jubilados y beneficiarios del sistema de seguridad social, mediante la recuperación, devolución y adecuada gestión de los fondos de naturaleza previsional”, señaló la Presidencia en un comunicado.

Puntos principales del nuevo proyecto de ley urgente de Daniel Noboa

Devolución de Fondos Complementarios . Los fondos previsionales de carácter privado, actualmente administrados por el Biess, regresarán a manos de sus legítimos dueños: los afiliados y jubilados.

. Los fondos previsionales de carácter privado, actualmente administrados por el Biess, regresarán a manos de sus legítimos dueños: los afiliados y jubilados. Manejo de Fideicomisos. El Biess tendrá herramientas claras para liquidar fideicomisos improductivos o reactivar aquellos que sean viables, evitando pérdidas y fortaleciendo sus inversiones.

El Biess tendrá herramientas claras para liquidar fideicomisos improductivos o reactivar aquellos que sean viables, evitando pérdidas y fortaleciendo sus inversiones. Mayor liquidez para créditos. EI Biess podrá utilizar parte de sus activos como garantía para obtener financiamiento.

EI Biess podrá utilizar parte de sus activos como garantía para obtener financiamiento. Fortalecimiento institucional. Se establece un mecanismo para el financiamiento de la elección de vocales del Consejo Directivo del IESS, garantizando procesos democráticos, transparentes y con financiamiento regulado. También se otorgan nuevas herramientas de gestión y control al IESS y al Biess, asegurando que sus directivos actúen con responsabilidad y rendición de cuentas.

Con estas acciones los afiliados y jubilados tendrán:

Se establece un mecanismo para el financiamiento de la elección de vocales del Consejo Directivo del IESS, garantizando procesos democráticos, transparentes y con financiamiento regulado. También se otorgan nuevas herramientas de gestión y control al IESS y al Biess, asegurando que sus directivos actúen con responsabilidad y rendición de cuentas. Con estas acciones los afiliados y jubilados tendrán: Protección del ahorro previsional .

. Garantía de sostenibilidad de las pensiones actuales y futuras .

. Más créditos disponibles para vivienda, educación y desarrollo personal.

Instituciones más fuertes, transparentes y eficientes.





