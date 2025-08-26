El presidente de la República, Daniel Noboa, llegó este martes 26 de agosto de 2025 a Japón para una visita de cinco días, que arrancó con una reunión con la Federación Empresarial de Japón, Keidanren, la principal patronal del país.

Reunión con empresarios

El presidente Daniel Noboa cumplió su primera actividad en Japón en una reunión con más de 20 empresarios e integrantes de la Federación Empresarial de Japón (Keidanren).

Durante el encuentro, el líder ecuatoriano describió el potencial de Ecuador a empresarios japoneses, “quienes destacaron la posibilidad de invertir en sectores estratégicos como salud, agro, energía, minería responsable, alimentario, seguridad, automotriz, tecnología y producción”, según informó la presidencia ecuatoriana.

En la cita, Noboa destacó la importancia de reforzar la cooperación económica bilateral. “Todo acuerdo comercial será beneficioso para las dos vías. Buscamos no solo ser un proveedor importante para el mercado japonés, sino también ser un buen cliente”, dijo el Presidente.

Además, destacó que, a pesar de que recibió el país con una economía frágil, esta se ha fortalecido y ello se evidencia en las nuevas cifras macroeconómicas que hoy tiene Ecuador. Se logró un mayor flujo económico en el sector bancario, con mejores tasas de interés; la inflación al 2025 se coloca en el 0,75 % anual, una de las más bajas del mundo; y el crecimiento económico del país en el primer semestre fue del 4 %, con una proyección para el segundo semestre del 5 %.

Con ello, el Presidente destacó que en Ecuador hay muchas oportunidades para que el empresariado japonés pueda invertir. También busca ampliar la infraestructura en el sector energético con inversión, así como un acuerdo a cielos abiertos.

🇪🇨🇯🇵 En el inicio de su agenda oficial en Japón, el presidente @DanielNoboaOk, acompañado del sector productivo ecuatoriano, mantuvo una reunión con Keidanren, la Federación Empresarial de Japón, destacando su apoyo para avanzar en la negociación de un acuerdo comercial con esta… pic.twitter.com/ou7skAlBdd — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 26, 2025

Agenda de Noboa en Japón

Esta reunión del presidente Noboa con representantes de la cúpula empresarial japonesa abrió la agenda oficial del mandatario en el país asiático, que también incluirá en los próximos días un encuentro con el primer ministro, Shigeru Ishiba, y una audiencia con los príncipes herederos, Fumihito y Kiko de Akishino.

Está previsto igualmente que Noboa presida un seminario de promoción de comercio e inversiones, sea testigo en la firma de un memorándum de entendimiento entre la organización de Comercio Exterior de Japón (Jetro) y Pro Ecuador, y celebre un acto de encuentro con la comunidad de residentes ecuatorianos en el archipiélago japonés.

Noboa busca en Tokio profundizar lazos con la cuarta economía mundial para avanzar hacia una cooperación más estructurada y diversificada que permita, entre otras cosas, atraer mayor inversión no sólo del sector público, sino del conjunto empresarial privado, con el foco puesto en proyectos de energía, entre ellos las renovables, según han indicado desde el Gobierno de Quito.

La visita del presidente ecuatoriano a Japón marca el inicio de una gira que lo llevará posteriormente a Vietnam a partir del sábado y durante tres días, en los que se reunirá con el primer ministro Pham Minh Chinh, entre otras actividades.

