El presidente Daniel Noboa envió la Proforma Presupuestaria 2025 a la Asamblea Nacional este viernes 22 de agosto de 2025.

Daniel Noboa presenta la Proforma Presupuestaria 2025 con énfasis en salud, educación y seguridad

Noboa entregó la Proforma Presupuestaria para el año en curso este viernes, un documento que traza el rumbo económico del Ecuador.

Un boletín del Ministerio de Economía y Finanzas detalló los presupuestos para 2025:

El reporte refleja ingresos proyectados de 27 440 millones de dólares y gastos de 33 065 millones, es decir, se prevé un déficit global de 5 625 millones, equivalente al 4,4% del (Producto Interno Bruto) PIB.

La proforma muestra un aumento en áreas como salud, educación y seguridad.

Presupuesto en Salud, Educación y Seguridad

El presupuesto asigna 5 136 92 millones de dólares al Sistema Nacional de Salud, un incremento del 0,5% del PIB.

Mientras que para educación básica y bachillerato se asigna 5 287 07 millones de dólares.

Por otra parte, la seguridad obtiene 4 026 27 millones de dólares a través de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad; es decir, hay un incremento de 465 37 millones respecto al 2024.

Según el Gobierno, estos últimos fondos mejorarán el equipamiento policial y la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.

Áreas sociales y GAD

El plan destina 1 713,70 millones a bonos sociales. Las entidades de seguridad social, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de las Fuerzas Armadas (Issfa) y de la Policía (Isspol), contarán con 3 368,23 millones de dólares para sus operaciones.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) recibirán 3 471,70 millones, un aumento de 529,48 millones frente al 2024. Este incremento fortalece la gestión local en provincias y municipios, afirmó el Gobierno.

Inversión en obra pública

El Plan Anual de Inversiones contempla 2 501,69 millones de dólares para proyectos estratégicos. Entre ellos destacan la generación de energía, construcción de cárceles, infraestructura educativa y hospitalaria, vivienda, obras viales y el programa de desarrollo amazónico.

La proforma se basa en un PIB nominal de 129 018,50 millones, con un crecimiento real del 2,8% y una inflación promedio del 0,8%.

La producción petrolera prevé un alcance de 169,9 millones de barriles, con un precio promedio de 62,2 dólares por barril. Aunque el crecimiento económico a junio registra un 3,9%, el Banco Central del Ecuador actualizará estas proyecciones en septiembre, explicó el Ministerio de Economía.

Déficit y estrategias fiscales

El déficit global de 5 625 millones de dólares supera en 2 998 millones al de 2024. Sin embargo, el Gobierno espera reducirlo con medidas como la reforma al impuesto a los dividendos, que generará USD 500 millones adicionales.

Este déficit es referencial, ya que factores como ingresos no aprobados y ajustes operativos podrían disminuirlo al cierre del ejercicio, detalló la Cartera de Estado.

Proforma se entregó dentro del plazo estipulado

Noboa presentó la proforma 2025 a tiempo, esto es, porque tras un año electoral, utilizó una prórroga basada en el presupuesto de 2024.

Desde su posesión, el 24 de mayo, tuvo 90 días para enviar el documento. Ahora, la Asamblea Nacional dispone de 30 días para aprobarlo o plantear observaciones; de lo contrario, entrará en vigencia de inmediato.

