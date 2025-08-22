El presidente Daniel Noboa definió la comitiva que le acompañará a su nuevo viaje internacional, en esta ocasión a Japón y Vietnam, entre el 24 de agosto y el 2 de septiembre.

Más noticias:

La comitiva que viajará con Daniel Noboa a Japón y Vietnam

El presidente Daniel Noboa realizará su nuevo viaje internacional junto a seis ministros de Estado, durante su gira oficial del 24 de agosto al 2 de septiembre de 2025, a Japón y República Socialista de Vietnam.

Las autoridades acompañarán al mandatario según este cronograma:

Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld.

Ministro de Agricultura y Ganadería, Franklin Palacios , a Japón.

, a Japón. Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Luis Jaramillo , a Japón.

, a Japón. Ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, a Japón.

a Japón. Secretaria General de Comunicación de la Presidencia de la República, Irene Vélez .

. Secretario General de Integridad Pública, José Julio Neira.

Adicionalmente, la comitiva de apoyo será la autorizada por la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia.

Los viáticos y demás gastos que demanden estos desplazamientos se cubrirán con cargo al presupuesto de las instituciones a la que pertenecen los integrantes de la comitiva.

Los intereses de Ecuador con Japón

Antes de su viaje por Sudamérica, Daniel Noboa señaló el interés de firmar un tratado de libre comercio con Japón.

En Japón, Noboa tiene prevista una cita con el primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru,

Según la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, esto representa “una oportunidad estratégica para consolidar y fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países”.

Esto, tomando en cuenta que “Japón es un socio clave para el Ecuador en Asia”.

Otro objetivo de la visita a Japón es firmar un memorándum de entendimiento entre la organización de Comercio Exterior de Japón (Jetro, por sus siglas en inglés) y ProEcuador, con Noboa como testigo de honor.

Enlace externo: Japón

Te recomendamos