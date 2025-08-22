El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la calificadora internacional Standard & Poor’s (S&P) mejoró la calificación crediticia del Ecuador. La perspectiva pasó de “negativa” a “estable“, lo que representa un voto de confianza de los mercados internacionales hacia la gestión económica del país.

La calificación de deuda de Ecuador mejoró

La decisión de S&P permitirá que Ecuador acceda a financiamiento en condiciones más favorables, señaló la cartera de Estado. El Gobierno resaltó que este anuncio refleja la confianza internacional en el trabajo impulsado por la administración del presidente Daniel Noboa y en las políticas implementadas para garantizar estabilidad macroeconómica.

Riesgo país en su nivel más bajo

El informe también destacó la reducción sostenida del riesgo país. Este jueves 21 de agosto se ubicó en 767 puntos, el nivel más bajo en varios años y durante el actual Gobierno. En noviembre de 2023, al inicio de la gestión de Noboa, el indicador alcanzaba los 2 016 puntos.

Este descenso marca una diferencia significativa y evidencia que las condiciones de Ecuador para acceder a recursos externos han mejorado de forma consistente.

Factores que fortalecen la liquidez

S&P subrayó tres factores clave que respaldan la estabilidad del país:

Reservas internacionales históricas que alcanzan los 8 888 millones de dólares.

Superávit comercial récord, producto de un crecimiento sostenido de las exportaciones.

Mayor apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que amplió su respaldo de 4 000 a 5 000 millones de dólares.

Estas condiciones han fortalecido la capacidad de liquidez del Ecuador y consolidado una posición más sólida frente a compromisos internacionales.

Mensaje para inversionistas

Con este escenario, Ecuador envía una señal clara a los mercados: se proyecta como un país confiable para invertir y con mejores perspectivas de crecimiento. El Ministerio de Economía y Finanzas afirmó que este reconocimiento internacional es resultado de una política fiscal y económica responsable.

La cartera de Estado reiteró su compromiso de seguir trabajando para consolidar la estabilidad, fomentar la atracción de inversiones y generar condiciones que impulsen el desarrollo económico. Según el Ministerio, los resultados alcanzados permiten que Ecuador recupere credibilidad y mejore su posicionamiento en la región.

Enlace externo: Ministerio de Finanzas

