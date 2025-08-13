El riesgo país de Ecuador se ubicó en 781 puntos este martes 13 de agosto de 2025, según el reporte del Banco Central del Ecuador (BCE). Este indicador, lleva más de 60 días en tres dígitos y es la más bajo de los últimos tres años.

Más noticias

Variación del riesgo país en Ecuador

La última vez que Ecuador registró niveles similares de riesgo país fue en febrero de 2022, en el primer año del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, pero luego subió hasta superar los 2 000 puntos.

Desde que Daniel Noboa asumió el poder en noviembre del 2023, el indicador ha venido cayendo, aunque también tuvo uno de sus picos previo a la segundo vuelta electoral, el 13 de abril de 2025, cuando llegó sobre los 1800 puntos. En la balotaje se enfrentaron el actual presidente Daniel Noboa y Luisa González.

Tras la victoria de Daniel Noboa en indicador ha ido en descenso.

¿Qué mide el riesgo país?

Este indicador mide la percepción de los inversionistas internacionales sobre la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones de deuda.

Aunque el riesgo país de Ecuador se ubica en en 781 puntos continúa en un rango considerado alto para los mercados financieros. En la región, Ecuador aún se mantiene por encima de países como Perú y Colombia, que registran cifras inferiores a los 200 puntos.

El comportamiento del riesgo país es clave para las finanzas públicas, ya que influye directamente en el costo del financiamiento externo.

Un puntaje elevado encarece la emisión de bonos y reduce las opciones de acceso a crédito en condiciones favorables. Por ello, especialistas recomiendan impulsar reformas que fortalezcan la confianza de los inversionistas y reduzcan la dependencia de deuda costosa en los mercados internacionales.