El riesgo país del Ecuador está en el nivel más bajo del año. Según los datos del Banco Central del Ecuador (BCE), el indicador marcó 772 puntos este miércoles 20 de agosto del 2025.

La disminución del riesgo país coincide con la gira internacional del presidente Daniel Noboa. El mandatario recorre Brasil, Uruguay, Argentina y Japón en busca de diversificar y ampliar el intercambio comercial y atraer inversiones.

Riesgo país de Ecuador descendió más de 1100 puntos en menos de cuatro meses

En lo que va del año, el indicador tuvo un pico abril, llegando a 1 908 puntos, esto ocurrió previo a las elecciones de segunda vuelta, en las cuales Daniel Noboa se quedó con la victoria y el riesgo país empezó a descender.

Así, desde abril a agosto de este año, el riesgo país de Ecuador ha tenido una disminución de 1 136 puntos.

¿Qué mide el riesgo país?

Este indicador económico mide la percepción de los inversionistas internacionales sobre la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones de deuda.

Aunque el riesgo país de Ecuador se ubica en 772, el más bajo del año, puntos continúa en un rango considerado alto para los mercados financieros. En la región, Ecuador aún se mantiene por encima de países como Perú y Chile, que registran cifras inferiores a los 200 puntos.

El comportamiento del riesgo país es clave para las finanzas públicas, ya que influye directamente en el costo del financiamiento externo, es decir, a cuánto de intereses nos pueden prestar dinero.

Un puntaje elevado encarece la emisión de bonos y reduce las opciones de acceso a crédito en condiciones favorables.

