Daniel Noboa llegó a China para iniciar su gira oficial por Asia

El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, arribó este domingo 16 de agosto de 2026 a Beijing, China, para dar inicio formal a sus compromisos internacionales en el continente asiático.

Tras confirmarse la llegada del presidente Daniel Noboa, la agenda gubernamental contempla una serie de encuentros estratégicos para abordar temas comerciales, productivos y de cooperación internacional que se extenderán hacia otras naciones de la región.

Agenda de alto nivel tras la confirmación de la llegada de Daniel Noboa a China

La llegada a la capital china responde a una invitación oficial extendida por el mandatario de ese país, Xi Jinping, en el marco de una visita de Estado que se desarrollará entre el 16 y el 23 de agosto.

Durante su permanencia en territorio chino, el Jefe de Estado ecuatoriano mantendrá reuniones de alto nivel orientadas a consolidar la relación bilateral y promover avances concretos en materia de comercio, inversiones, cooperación, infraestructura, desarrollo sostenible, energía y tecnología.

Recorrido internacional por Vietnam y Singapur

La Cancillería del Ecuador detalló que esta gira forma parte de la estrategia nacional para fortalecer el posicionamiento internacional del país mediante una política exterior enfocada en resultados directos.

Tras culminar sus actividades en territorio chino, el Presidente continuará su agenda oficial en la República Socialista de Vietnam y en la República de Singapur, con el fin de abrir nuevas oportunidades económicas y técnicas para el Estado ecuatoriano.

Disposiciones del Decreto Ejecutivo sobre la comitiva

Mediante el Decreto Ejecutivo suscrito el 12 de agosto de 2026, se declaró en comisión de servicios a la comitiva que acompaña al Mandatario durante su periplo oficial por la República Popular China, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, fijando el periodo del 16 al 28 de agosto de 2026.

El documento establece que la delegación estará conformada por aquellos ministerios, secretarías y entidades estatales que aporten al cumplimiento de la agenda según sus áreas de competencia.

Notificación y financiamiento de las delegaciones

El instrumento oficial determina que la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia de la República es la instancia encargada de notificar formalmente a las instituciones que integran tanto la comitiva oficial como la comitiva de apoyo.

Asimismo, se dispuso que los viáticos y gastos generados por el desplazamiento internacional se cubran con cargo directo a los presupuestos de cada una de las entidades participantes, notificando además a la Asamblea Nacional conforme a la normativa constitucional vigente.

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