Mediante el Decreto Ejecutivo 148, el presidente Daniel Noboa convocó a una consulta popular para que se instale una Asamblea Constituyente.

Mediante el decreto, envió la pregunta: “Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por los ecuatorianos en referéndum”.

Además, dispone al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que continúe con el proceso previsto en la Constitución de la República y la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República de Ecuador, Código de la Democracia.

Solicita al CNE, en su calidad de organismo electoral, que la forma de elección de los representantes y las reglas del proceso electoral, adjunto en el Decreto Ejecutivo 148, consten en la papeleta electoral.

Conformación de la Asamblea Constituyente

En la propuesta del Presidente se incluye una Asamblea Constituyente que esté formada por 80 personas y que se extienda por 180 días, con 60 más de plazo de extensión adicional mediante resolución motivada adoptadas por las dos terceras partes de los integrantes.

Esta Asamblea tendrá el encargo de redactar y aprobar el proyecto de una nueva Constitución y las disposiciones transitorias necesarias para su implementación.

El texto final del proyecto de la nueva Constitución deberá someterse a un referéndum aprobatorio por parte de los ecuatorianos.

La Asamblea Constituyente se disolverá una vez que se remita el proyecto de Constitución aprobado al CNE para el referéndum correspondiente.

Asamblea Constituyente estará integrada por 80 asambleístas

La propuesta del presidente Daniel Noboa contempla que la Asamblea Constituyente se forme con 80 asambleístas constituyentes, quienes se distribuirán así:

52 asambleístas por circunscripciones provinciales

22 por circunscripción nacional (lista nacional)

6 asambleístas por circunscripciones especiales del exterior, distribuidos en tres zonas (Europa, Asia y Oceanía; Estados Unidos-Canadá; y América Latina, Caribe y África), con dos escaños cada una, respectivamente

El CNE emitirá el reglamento para la distribución y publicará el cuadro provincial definitivo aplicando el método D’Hondt.

El presidente Daniel Noboa envió la convocatoria directamente al CNE, sin pasar por el filtro de la Corte Constitucional.

Expertos analizan la convocatoria

El analista Rafael Silva señaló que la Corte Constitucional se convirtió en el principal freno del Gobierno. Explicó que este organismo bloqueó las reformas enviadas por el Ejecutivo y que esa situación llevó a Noboa a optar por una nueva Constitución. Añadió que la Corte insistía en que los cambios debían tramitarse como enmiendas, lo que limitaba la acción política del mandatario.

Daniel Noboa Asamblea Constituyente y los límites de la Constitución de 2008

El analista Maximiliano Donoso-Muller explicó que la Constitución de 2008 es demasiado específica y que no se adapta a cambios sociales, tecnológicos y laborales. Según dijo, esto dejó al país “amarrado de pies y manos”. Recordó que Noboa ofreció la Constituyente en campaña y que recurrió a ella porque los intentos de reforma mediante enmiendas no tuvieron éxito.

Daniel Noboa Asamblea Constituyente como estrategia política

Silva indicó que la convocatoria también le permitirá a Noboa medir su fuerza política. Consideró que el Ejecutivo puede instalar una narrativa de que no lo dejaron avanzar y de que necesita una nueva Constitución para gobernar. Aseguró que este discurso puede motivar apoyo popular, aunque advirtió que una Constituyente con plenos poderes puede convertirse en un cheque en blanco para el gobernante y afectar la institucionalidad.

Daniel Noboa Asamblea Constituyente y el momento político

Donoso-Muller destacó que Noboa mantiene músculo político para impulsar el proceso y obtener representación en la Asamblea que se conforme. Explicó que el Presidente decidió acelerar el paso hacia la Constituyente después de encontrarse con trabas en la Corte y en la Asamblea Nacional.

Silva agregó que el proceso será largo y tendrá varias fases electorales, pero subrayó que la carga simbólica de una nueva Constitución puede darle al Gobierno la oportunidad de plantear la refundación del país.

Decreto Ejecutivo 147 convoca a referendo sobre bases militares

El presidente Daniel Noboa firmó también el Decreto Ejecutivo No. 147 mediante el cual convoca a un referendo constitucional. La consulta busca que el electorado decida si se debe eliminar la prohibición del establecimiento de bases militares extranjeras o instalaciones con fines militares en Ecuador.

Para ello, el decreto plantea la pregunta:

“¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?”.

Los votantes podrán responder con un Sí o un No.

Posición de la Corte Constitucional

En el chat institucional de la Corte Constitucional se informó que, al momento, los jueces están analizando la emisión del decreto 148 de Daniel Noboa.

“Las autoridades de la Corte Constitucional se encuentra analizando con la mayor rigurosidad los aspectos jurídicos relacionados con las recientes iniciativas sobre Asamblea Constituyente. En respeto al debido proceso y a la trascendencia de la materia, la Corte emitirá una posición oficial una vez que se analice el tema”, explicó el Departamento de Comunicación de la CC, organismo que, en principio, debería autorizar el llamado a la Constituyente.

