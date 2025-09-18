El presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 146 la noche de este jueves 18 de septiembre de 2025. Con este documento oficial se extendió el estado de excepción a ocho provincias y se anunció el toque de queda en cinco de ellas.

Estas medidas se tomaron luego que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocara a un paro nacional por la eliminación del subsidio al diésel. Otros sectores sociales apoyaron la decisión de la Conaie.



Daniel Noboa extendió el estado de excepción a ocho provincias

Daniel Noboa firmó un nuevo decreto ejecutivo este jueves. El Presidente declaró el estado de excepción en Chimborazo, que se suma a otras siete provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, y Santo Domingo.

El mandatario justificó su decisión bajo la causal de grave conmoción interna.

El documento ajusta ciertos criterios del Decreto Ejecutivo 134, emitido el 16 de septiembre de 2025.

Toque de queda en cinco provincias

Asimismo, anunció el toque de queda de 22:00 a 05:00, todos los días a partir de este 18 de septiembre, en cinco provincias:

Imbabura

Chimborazo

Bolívar

Carchi

Cotopaxi.

El documento advierte que todas las personas que circulen durante este horario serán aprehendidas y puestas a órdenes de las autoridades competentes.

Durante estas horas, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tendrán el derecho de “desarticular e impedir reuniones en espacios públicos donde se identifiquen amenazas a la seguridad”.

Excepciones al toque de queda

La restricción a la libertad de tránsito establece 12 excepciones:

Servicios de salud pública y privada; Seguridad y fuerza pública, seguridad privada complementaria, los servicios de gestión de riesgos y servicios de atención de emergencias; Servicio de emergencia vial; Servidores públicos de la Presidencia, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, SNAI, Asamblea Nacional y cuerpo diplomático acreditado en el país; Servidores públicos y contratistas de entidades públicas, que acrediten que deben desplazarse para asegurar la continuidad de los servicios públicos o el cumplimiento de sus funciones; Personas que formen parte de una cadena logística, incluido el sector exportador, cuyo giro de negocio requiere el transporte de carga; Prestadores de servicios de transporte, logística aeroportuaria y transporte público, transporte escolar; Personas que deban trasladarse desde y hacia aeropuertos por vuelos programados dentro del horario de restricción de la libertad de tránsito; Abogados, siempre que acrediten la necesidad de acudir a una diligencia judicial; Trabajadores de medios de comunicación social, siempre que acrediten la necesidad; Trabajadores de los sectores estratégicos y servicios públicos; Personas que en el ejercicio de sus actividades económicas abastezcan una cadena productiva.

Conaie anunció paro nacional

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció un paro nacional este jueves 18 de septiembre de 2025.

Esta decisión se tomó como rechazo a las recientes medidas económicas aplicadas por el gobierno de Daniel Noboa, en especial, a la eliminación del subsidio al diésel.

“Cuando los pueblos nos levantamos, la historia cambia de rumbo. En 2019, 2022 frenamos las políticas neoliberales. Hoy, frente a Daniel Noboa, reafirmamos que nuestra fuerza está en la unidad y la organización colectiva”, mencionó la Conaie en un comunicado.

Si bien la Confederación no dio una fecha y hora, si anticipó que el paro es “inmediato” y que se coordinan acciones con sus tres filiales en Sierra, Amazonía y Costa: Ecuarunari, Confeniae y Conaice.

Otras organizaciones como el FUT, anticipó una nueva marcha de carácter nacional para el martes 23 de septiembre. El Frente de Trabajadores apoyó la movilización nacional de la Conaie.

También, la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) llamó a una movilización indefinida. Esta protesta está prevista desde este domingo 21 de septiembre, a las 22:00.

