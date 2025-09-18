Desde el 13 de septiembre de 2025, el diésel en Ecuador subió de precio, pasó de 1,80 a 2,80 por galón. El presidente Daniel Noboa, a través del Decreto Ejecutivo 126, eliminó el subsidio al combustible, que estuvo vigente por más de 50 años.

Precio del diésel en Ecuador y Sudamérica

La decisión genera debate por su impacto en el transporte y la producción. Movimientos sociales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), llamó a movilizaciones en busca de revertir la medida. Sin embargo, Ecuador aún mantiene uno de los precios de combustibles más bajos de Sudamérica en comparación regional.

Comparación regional en litros y galones

Según datos de Global Petrol Prices, el precio en Ecuador de 2,80 por galón está por encima de lo registrado en Colombia, Bolivia y Venezuela.

En el ranking regional, Venezuela continúa como el país con el precio más bajo, con menos de 10 centavos de dólar por galón. Bolivia también mantiene precios reducidos, con 2,03 dólares por galón.

En contraste, los países con precios más altos son: Uruguay el diésel cuesta 4,71 dólares por galón. Perú alcanza los 4,26 dólares y Chile los 3,87 dólares por galón.

Ecuador en el contexto sudamericano

A pesar de la eliminación del subsidio, Ecuador se mantiene en el segmento bajo de la tabla de precios. Solo Venezuela y Bolivia ofrecen un costo menor por galón. El país comparte una franja media-baja con Colombia y Paraguay.

Esto significa que, aunque el aumento impacta a los consumidores locales, el precio todavía es más competitivo que en Argentina, Chile, Brasil, Perú, Surinam y Uruguay.

Impacto y perspectivas

El Gobierno argumenta que la eliminación del subsidio busca aliviar la presión fiscal y reducir el contrabando de combustibles hacia Colombia y Perú, así como la minería ilegal. Con esta medida, el Ejecutivo espera ahorrar más de 1 100 millones de dólares anuales.

El reto será contener el efecto inflacionario en transporte, alimentos y manufactura, que dependen directamente del diésel. Además, ahora se suma un nuevo componente: las movilizaciones sociales.

Información externa: Global Petrol Prices

