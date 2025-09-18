“Cuando los pueblos nos levantamos, la historia cambia de rumbo. En 2019, 2022 frenamos las políticas neoliberales. Hoy, frente a Daniel Noboa, reafirmamos que nuestra fuerza está en la unidad y la organización colectiva”. Esta es la proclama que comparte la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), este jueves, 18 de septiembre de 2025.

Daniel Noboa y Conaie tienen actividades en Riobamba, tras el fin del subsidio al diésel

La Conaie, desde las 11:00, empezó una asamblea general en Riobamba. La organización anunció que definiría las acciones “de hecho” frente a la eliminación del subsidio al diésel y la “crisis nacional”.

Por su parte, Daniel Noboa incluyó en su agenda actividades en la misma ciudad, luego de haber anunciado la intención de convocar a una asamblea constituyente.

⭕ #ATENCION | Este jueves 18 de septiembre en #Riobamba, junto a nuestra estructura organizativa, definiremos colectivamente las acciones de hecho frente a la eliminación del subsidio al diésel y la crisis nacional.



— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) September 17, 2025

Del lado de la Conaie, la reunión empezó con tropiezos. Esto debido a que representantes de las comunidades de Cayambe, con Denisse de la Cruz a la cabeza, cuestionaron al líder de la agrupación, Marlon Vargas, por haber desarrollado la reunión en la Casa Indígena de Riobamba. A decir de la dirigente, el sitio se ha prestado para pactar con el Gobierno.

La Conaie convocó a una asamblea en Riobamba, este jueves, 18 de septiembre de 2025. Foto: X Conaie

Agenda de Daniel Noboa en Chimborazo

El Presidente puso en agenda una actividad relacionada con la entrega del Bono Raíces, impulsado como uno de los incentivos para los agricultores, tras la eliminación del subsidio.

Según la Secretaría de Comunicación, la actividad también está relacionada con la entrega de maquinaria para los productores. El Presidente llegó a Riobamba para entregar 100 tractores a asociaciones de la Sierra Central.

⭕ En Riobamba se realiza la Asamblea Extraordinaria de la #CONAIE, con un solo punto en la agenda: definir acciones de hecho frente a las políticas neoliberales de #DanielNoboa, que golpean al pueblo y profundizan la crisis nacional.

— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) September 18, 2025

Convocatoria a movilizaciones en Ecuador

Por su parte, la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) llamó a una movilización indefinida.

La protesta está prevista desde este 21 de septiembre, a las 22:00, como respuesta a la eliminación del subsidio al diésel. Daniel Noboa dio este paso el viernes, 12 de septiembre, vía decreto ejecutivo. Con este, el galón pasó de 1,80 a 2,80 dólares.

Daniel Noboa en evento en Riobamba

Al mediodía de este 18 de septiembre, Daniel Noboa llegó al evento de entrega de los tractores a productores, así como semillas y títulos de tierras.

En la actividad, además, se recordó que el Gobierno continuará con el depósito del denominado Bono Raíces, que está encaminado para 100 000 productores.

El Presidente mencionó que durante años se prometió apoyo al campo y nunca llegó. “Se entregaron subsidios mal focalizados, que beneficiaron a otros y no a ustedes, beneficiaban a los criminales y se alimentaban las economías criminales (…). Estamos corrigiendo esa injusticia”.

Noboa, además, indicó que cada dólar que antes se perdía en esos “subsidios mal focalizados“, ahora se emplean en recursos para familias que necesitan.

“Nuestro proyecto político no repite errores del pasado, no entregamos migajas, construimos un país productivo”, dijo el Mandatario.

También anunció que instruyó a la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, que vaya por cada junta de agua, para que “ningún líder gremial les venga a ustedes a parar el riego o a querer presionar de que les quita el agua si es que no van con ellos a tratar de destruir todo lo que nosotros hemos construido. Serán denunciados por terrorismo y se irán 30 años presos a la cárcel“.

En esa línea, a la par, ofreció agilitar los trámites relacionados con el agua y el riego. “No podemos permitir que gente que ya perdió una y otra vez venga a querer dañar nuestra gestión y su trabajo con presiones para hacer actos violentos. Con esa gente, cero tolerancia”.

