La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) se pronunció nuevamente este martes 16 de septiembre en cuanto a la eliminación del subsidio al diésel anunciada por el Gobierno de Daniel Noboa.

Marlon Vargas llamó a la unidad nacional

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, se pronunció este martes desde Cuenca y dijo que acudieron para unirse a los cuencanos para defender la vida, los páramos y la dignidad del pueblo ecuatoriano.

Por ello, dijo, convocó a la unidad nacional y exigió al Gobierno Nacional de Daniel Noboa la derogatoria inmediata del Decreto 126, que “perjudica al sector empobrecido, al pueblo ecuatoriano”.

Además, resaltó que la Conaie apoya a todos los ecuatorianos que están movilizados en todo el territorio nacional. Agregó que conocen que esta medida se perjudica y quita más de 1 100 millones de dólares que han sido una política pública que han respetado todos los gobiernos de turno.

Vargas dijo que cuando Noboa era candidato dijo que este tema no se toparía y calificó como una mentira al pueblo que se haya eliminado el subsidio al diésel.

La Conaie convocó a una asamblea extraordinaria a sus filiales de la Costa, Sierra y Amazonía para el jueves 18 de septiembre para que las bases tomen decisiones ante la medida tomada por el Gobierno.

Además, se planteó mantener asambleas territoriales permanentes de todas las organizaciones para rechazar rotundamente “este atropello a los derechos del pueblo ecuatoriano“.

La noche del 12 de septiembre, la Conaie se pronunció en contra de la medida.

