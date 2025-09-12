La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó la eliminación del subsidio al diésel anunciada por el Gobierno de Daniel Noboa este viernes 12 de septiembre de 2025.

Conaie rechaza eliminación de subsidio al diésel en Ecuador

Esta medida elevó el precio del combustible de 1,80 a 2,80 dólares por galón, un incremento del 55,6%.

La organización indígena alertó sobre impactos en millones de familias, producción campesina y transporte comunitario.

En su comunicado, la Conaie calificó la decisión como un “nuevo paquetazo neoliberal” que encarece la canasta básica y precariza la vida de los sectores populares.

Impactos en la economía y la sociedad

La Conaie advirtió que la eliminación del subsidio al diésel afectará a millones de familias. El alza encarecerá la canasta básica y golpeará la producción campesina, según el organismo.

La Confederación señaló que esta medida “sacrifica la vida, salud y educación del pueblo”. “Noboa prioriza cifras macroeconómicas para el FMI“, manifestó.

La Conaie también criticó los bonos anunciados; los calificó como “migajas temporales”.

En su mensaje, la organización recordó fracasos de gobiernos anteriores; menciono a Lenin Moreno y Guillermo Lasso. “Noboa repite la receta fracasada de Moreno y Lasso, que provocó paros nacionales”, indicó la Conaie.

El transporte público y comunitario enfrenta un golpe duro, afirmó la organización. “Este incremento golpeará nuestras actividades productivas, culturales y turísticas, limitando el acceso a la salud, la educación y la comercialización de productos”, enfatizó la Conferencia.

Conaie hizo un pedido a sus bases

La Conaie afirmó que enfrentará esta acción, para ello, solicitó activar todos sus mecanismos organizativos legítimos.

La organización llamó a sus bases a declararse en asambleas permanentes.

Gobierno anunció la eliminación del subsidio al diésel

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 126 el 12 de septiembre de 2025. Esta norma elevó el precio del diésel para el sector automotor a 2,80 dólares por galón desde las 00:00 del 13 de septiembre hasta el 11 de diciembre. Luego, aplicará una nueva fórmula.

Tras esta decisión, el Gobierno redirigirá los 1 100 millones de dólares anuales del subsidio a programas sociales y en obra pública.

Como medidas de reparación, se anunció un bono para transportistas de hasta 1 000 dólares, a cambio que el pasaje no suba.

Asimismo, se crearán bonos para agricultores y se devolverá el IVA a grupos prioritarios, entre otras medidas.

