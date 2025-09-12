Dos economistas destacan el anuncio del Gobierno sobre la eliminación del subsidio al diésel. Descartan, además, que provoque reacciones sociales mayores y creen que era una medida necesaria que se complementa con las medidas de compensaciones anunciadas para los sectores más vulnerables.

Ahorro fiscal y efecto en riesgo país por la eliminación del subsidio al diésel, según economistas

El economista Juan Carlos Salvador señaló que la medida permitirá reducir en más de 1 100 millones de dólares el subsidio a los combustibles. Explicó que el ahorro proviene de un doble efecto: mayor ingreso petrolero directo a la caja fiscal y menores costos para Petroecuador.

Según sus estimaciones, el ahorro anual rondará los 800 millones de dólares en ingresos disponibles para reasignar a otras prioridades, como los paquetes de compensación social.

Salvador destacó que esta política coincide con recomendaciones del BID y el FMI. También indicó que la eliminación del subsidio ayuda a reducir el riesgo país y podría facilitar el acceso al mercado internacional de bonos antes de lo previsto.

Subsidio regresivo y compensaciones directas

Salvador añadió que el subsidio era regresivo, pues los hogares del decil más pobre destinaban apenas el 1,1 % de su gasto a combustibles, mientras que los del decil más alto llegaban al 3,3 %.

Por ello, respaldó la reasignación hacia transferencias monetarias directas para los sectores más vulnerables.

También señaló que el impacto inflacionario será limitado y más relacionado con la especulación, similar a lo ocurrido con la subida del IVA, donde el efecto fue temporal.

Medida esperada y focalización del gasto con la eliminación de los combustibles del Gobierno, según economistas

Salvador indicó que, según la encuesta de ingresos y gastos del INEC, los hogares del decil más pobre destinaban solo el 1,1 % de su gasto a combustibles, mientras que los del decil más alto llegaban al 3,3 %, lo que evidencia el carácter regresivo del subsidio.

En la misma línea, el economista Alberto Acosta Burneo recordó que más del 50 % de estos recursos beneficiaban al quintil más rico de la población, lo que convertía al subsidio en “un apoyo a los más ricos en un país pobre como Ecuador”.

Compensaciones y estabilidad social

Acosta Burneo explicó que el Gobierno negoció compensaciones de entre 400 y 1 000 dólares mensuales con transportistas, lo que garantiza que las tarifas de transporte público no aumenten.

Además, resaltó que la medida se implementa en tres fases: primero las compensaciones, luego el alza de precios de 1,80 a 2,80 dólares por galón y finalmente la introducción de bandas de precios.

Acosta Burneo aseguró que este esquema ya funcionó en la eliminación del subsidio a las gasolinas en 2024, cuando el impacto inflacionario se limitó al primer mes y luego la inflación volvió a bajar. En agosto, recordó, fue de 0,81 %, una de las más bajas de la región.

Gobierno negoció antes las compensaciones para la eliminación del subsidio al diésel

Juan Carlos Salvador advirtió que uno de los principales desafíos de la eliminación del subsidio al diésel será la reacción social. Recordó que intentos anteriores, durante los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, enfrentaron una fuerte resistencia que terminó debilitando la viabilidad de las reformas.

En contraste, el economista Alberto Acosta Burneo consideró que el actual Gobierno redujo ese riesgo al negociar previamente compensaciones con los transportistas y otros sectores organizados.

Señaló que este sector es el que históricamente ha liderado las protestas contra el retiro de subsidios, pero ahora cuenta con el esquema de apoyo de entre 400 y 1 000 dólares mensuales, lo que disminuye las posibilidades de conflicto.

Acosta Burneo agregó que el éxito de la medida dependerá de que se mantenga el acuerdo con los gremios organizados. A su criterio, esta negociación previa marca la diferencia con intentos pasados y es la clave para evitar una crisis social.