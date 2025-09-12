El Servicio de Rentas Internas (SRI) anunció este viernes 12 de septiembre de 2025 que se iniciará el proceso de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los grupos prioritarios.
Más noticias
SRI comenzará la devolución del IVA a grupos prioritarios
El SRI difundió un comunicado en el que aseguró que se comenzará a entregar las devoluciones del IVA. Esto beneficiará a las personas con discapacidad y adultos mayores.
Esta medida se da luego del Decreto Ejecutivo 125 firmado por Daniel Noboa este viernes, en el que eliminó el subsidio al diésel y destinó 1 100 millones de dólares a otros sectores.
Según el oficio de la entidad a cargo de los impuestos y tributos en Ecuador, la acreditación de los valores pendientes se realizará a partir de este mismo 12 de septiembre, en las cuentas de los beneficiarios.
“Podrán verificar los valores en los próximos días“, detalló el SRI.
Gobierno anuncio 18 medidas de compensación tras eliminación de subsidio al diésel
El Gobierno Nacional anunció la eliminación del subsidio al diésel, y con ello, el destino de 1 100 millones de dólares de esta área a una serie de medidas de compensación.
“Durante décadas, el subsidio al diésel representó una carga para las cuentas fiscales, sin llegar realmente a quienes lo necesitaban, pues gran parte de estos recursos se desviaban al contrabando, la minería ilegal y beneficios indebidos”, comentó Presidencia.
Algunas de las acciones son:
- 55 000 familias recibirán el Bono de Desarrollo Humano a partir del 1 de octubre. El grupo prioritario serán personas en situación de vulnerabilidad.
- Devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de forma directa a 115 000 beneficiarios adultos mayores. La inversión supera los 130 millones de dólares.
- Se destinarán 80 millones de dólares para la devolución del IVA a los constructores de proyectos inmobiliarios.
Te recomendamos