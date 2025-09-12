El Servicio de Rentas Internas (SRI) anunció este viernes 12 de septiembre de 2025 que se iniciará el proceso de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los grupos prioritarios.

SRI comenzará la devolución del IVA a grupos prioritarios

El SRI difundió un comunicado en el que aseguró que se comenzará a entregar las devoluciones del IVA. Esto beneficiará a las personas con discapacidad y adultos mayores.

Esta medida se da luego del Decreto Ejecutivo 125 firmado por Daniel Noboa este viernes, en el que eliminó el subsidio al diésel y destinó 1 100 millones de dólares a otros sectores.

Según el oficio de la entidad a cargo de los impuestos y tributos en Ecuador, la acreditación de los valores pendientes se realizará a partir de este mismo 12 de septiembre, en las cuentas de los beneficiarios.

“Podrán verificar los valores en los próximos días“, detalló el SRI.

| Comunicado oficial |



El Gobierno ha iniciado la acreditación del IVA a los grupos prioritarios, cumpliendo la disposición del presidente @DanielNoboaOk.#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/k02vqSPF4E — SRI Ecuador (@SRIoficialEc) September 13, 2025

Gobierno anuncio 18 medidas de compensación tras eliminación de subsidio al diésel

El Gobierno Nacional anunció la eliminación del subsidio al diésel, y con ello, el destino de 1 100 millones de dólares de esta área a una serie de medidas de compensación.

“Durante décadas, el subsidio al diésel representó una carga para las cuentas fiscales, sin llegar realmente a quienes lo necesitaban, pues gran parte de estos recursos se desviaban al contrabando, la minería ilegal y beneficios indebidos”, comentó Presidencia.

Algunas de las acciones son:

55 000 familias recibirán el Bono de Desarrollo Humano a partir del 1 de octubre. El grupo prioritario serán personas en situación de vulnerabilidad.

a partir del 1 de octubre. El grupo prioritario serán personas en situación de vulnerabilidad. Devolución del Impuesto al Valor Agregado ( IVA ) de forma directa a 115 000 beneficiarios adultos mayores . La inversión supera los 130 millones de dólares.

) de forma directa a 115 000 beneficiarios . La inversión supera los 130 millones de dólares. Se destinarán 80 millones de dólares para la devolución del IVA a los constructores de proyectos inmobiliarios.

