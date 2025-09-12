El Gobierno anunció la eliminación del subsidio al diesel y medidas de compensación para que no exista impacto en los pasajeros de transporte público, urbano, intra e interprovincial, este viernes 12 de septiembre de 2025.

El Gobierno de Ecuador anunció este 12 de septiembre de 2025 la eliminación del subsidio al diésel, que por décadas representó una de las mayores cargas fiscales del Estado.

Según la Secretaría General de Comunicación, el gasto en este rubro ascendía a 1 100 millones de dólares al año, pero gran parte de los recursos terminaban desviados hacia el contrabando, la minería ilegal y beneficios indebidos.

Con esta decisión, el Ejecutivo aseguró que los fondos serán redireccionados a programas sociales y productivos que, según su diagnóstico, llegarán de forma directa a las familias vulnerables, al transporte público y al sector agrícola.

El anuncio se acompañó de un paquete de compensaciones económicas destinadas a mitigar los impactos de la medida.

Escudo social para familias vulnerables

El primer eje presentado por el Gobierno se denomina “Escudo social”.

Desde el 1 de octubre, 55 000 nuevas familias que hoy viven en condiciones de vulnerabilidad recibirán el Bono de Desarrollo Humano. El objetivo es garantizarles un ingreso mensual seguro que les permita sostenerse con dignidad.

Además, el Estado prometió una inversión de USD 130 millones para devolver el IVA a 115.000 adultos mayores, quienes recibirán el beneficio de manera directa. El plan también incluye USD 80 millones para la devolución del IVA a constructores de proyectos inmobiliarios, con el fin de dinamizar el empleo y movilizar la economía.

Transporte público: sin alza de pasajes

Uno de los anuncios más sensibles estuvo dirigido al transporte público. El Ejecutivo afirmó que el precio del pasaje “no subirá ni un solo centavo”, pese al retiro del subsidio al diésel.

Para sostener esa promesa, 23 300 choferes del transporte de pasajeros recibirán un monto mensual que oscilará entre 400 y 1 000 dólares.

Este mecanismo, que representa una inversión de 220 millones de dólares, ya está en funcionamiento. Según la Presidencia, permitirá compensar tanto a operadores como a usuarios de los sistemas urbano, inter e intraprovincial.

El paquete también incluye la reactivación del Plan Nuevo Transporte, con una línea de 150 millones de dólares que entregará un bono de chatarrización de hasta 20 000 dólares y créditos a tasas preferenciales del 9%.

A esto se suma el pago de una deuda histórica de 80 millones de dólares con el sector del transporte de pasajeros, una inversión de 10 millones de dólares en vehículos para seguridad vial y otros 23 millones de dólares en zonas de descanso y controles de carga.

De manera complementaria, se otorgará una compensación económica de tres meses a los sectores de transporte comercial: carga pesada, carga mixta, escolar, institucional y turístico.

Incentivos para el campo y el mar

El tercer eje de medidas busca fortalecer la productividad de campesinos y pescadores. Desde este 15 de septiembre se implementará el Bono Raíces, mediante el cual 100.000 agricultores recibirán USD 1.000 en sus cuentas como capital semilla para sus actividades.

El Banco BanEcuador inyectará USD 100 millones bajo el esquema de crédito “7×7”: a siete años plazo y con un interés del 7%. Asimismo, el Gobierno anunció la entrega de 1.200 tractores para tecnificar el agro, de los cuales 400 estarán disponibles este año y el resto hasta 2026.

En el sector pesquero artesanal, se distribuirán 600 motores fuera de borda para fortalecer la producción y garantizar mejores condiciones laborales.

Un giro en la política de subsidios

La eliminación del subsidio al diésel marca un cambio en la política económica del país. El Ejecutivo sostiene que se trata de una medida de “justicia social”, al evitar que los recursos públicos terminen en actividades ilícitas o en sectores que no lo requieren.

“Cada dólar que antes se fugaba, hoy se convierte en protección social, en un crédito, en una herramienta de trabajo”, señaló la Secretaría General de Comunicación en el comunicado oficial.

El Gobierno insiste en que la redistribución de los recursos se traducirá en apoyo directo a las familias, inversión en el transporte y estímulo a la producción nacional. Con este paquete de medidas, busca evitar que el impacto del fin del subsidio se traduzca en un alza inmediata de precios y en malestar social.

