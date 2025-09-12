El Gobierno Nacional anunció la eliminación del subsidio al diésel, y con ello, el destino de 1 100 millones de dólares de esta área a una serie de medidas de compensación.

Gobierno elimina el subsidio al diésel

Según detallaron autoridades a través de una cadena nacional, la noche de este viernes 12 de septiembre de 2025, el Gobierno de Daniel Noboa eliminará el subsidio al diésel, por lo que estos recursos serán destinados a varios sectores, entre ellos, desarrollo social, transporte y agro.

“Durante décadas, el subsidio al diésel representó una carga para las cuentas fiscales, sin llegar realmente a quienes lo necesitaban, pues gran parte de estos recursos se desviaban al contrabando, la minería ilegal y beneficios indebidos”, comentó Presidencia.

“Por ello, el Gobierno ha decidido redireccionar esos fondos para destinarlos a programas que generen un verdadero impacto social y productivo“, enfatizó.

18 medidas económicas anunciadas por el Gobierno de Daniel Noboa

Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 125 con el que ratificó las medidas económicas anunciadas en cadena nacional.

Estas son las acciones en lo social, movilidad y agro.

Desarrollo social y tributos

55 000 familias recibirán el Bono de Desarrollo Humano a partir del 1 de octubre. El grupo prioritario serán personas en situación de vulnerabilidad.

a partir del 1 de octubre. El grupo prioritario serán personas en situación de vulnerabilidad. Devolución del Impuesto al Valor Agregado ( IVA ) de forma directa a 115 000 beneficiarios adultos mayores . La inversión supera los 130 millones de dólares.

) de forma directa a 115 000 beneficiarios . La inversión supera los 130 millones de dólares. Se destinarán 80 millones de dólares para la devolución del IVA a los constructores de proyectos inmobiliarios.

Movilidad y transporte público

El pasaje no subirá , afirmó el ministro de Transporte, Roberto Luque.

, afirmó el ministro de Transporte, Roberto Luque. El diésel ya no será subsidiado , por ello, pasará de 1,80 dólares el galón a 2,80 .

, por ello, . Se destinará una compensación económica para 23 300 choferes de transporte público urbano, inter e intraprovincial.

para de transporte público urbano, inter e intraprovincial. Para la renovación de unidades de transporte , se activará el Plan Nuevo Transporte con una inversión de 150 millones de dólares. Este bono de chatarrización entregará hasta 20 000 por vehículos y también créditos a una tasa preferencial subsidiada del 9% .

, se activará el Plan Nuevo Transporte con una inversión de 150 millones de dólares. Este entregará hasta 20 000 por vehículos y también . Pago de 80 millones de dólares al sector del transporte de pasajeros.

al sector del transporte de pasajeros. Se invertirán 10 millones de dólares en vehículos para seguridad en vías .

. Además, se destinarán 23 millones de dólares para zonas de descanso y en controles de peso y dimensiones en la red vial estatal .

para zonas de descanso y en controles de peso y dimensiones en la . Se entregará una compensación económica de tres meses para los sectores de transporte comercial: carga pesada, carga mixta, escolar, institucional y turístico.

Agricultura, ganadería y pesca

Implementación del Bono Raíces: 100 000 campesinos recibirán 1 000 dólares para que lo inviertan en capital semilla para su trabajo.

para que lo inviertan en capital semilla para su trabajo. Desde BanEcuador se inyectarán 100 millones de dólares a través del crédito 7×7 : 7 años plazo y 7% de interés.

: 7 años plazo y 7% de interés. Se entregarán 1 200 tractores : 400 este año y el resto hasta 2026 para tecnificar el trabajo.

: 400 este año y el resto hasta 2026 para tecnificar el trabajo. Además, se darán 600 motores fuera de borda para pescadores artesanales.

Según el Gobierno, “estas medidas fueron ejecutadas por un equipo técnico y coordinado“.

“Es la decisión de un Gobierno que confía en su gente y entrega los recursos de manera directa. Cada dólar que antes se fugaba, hoy se convierte en protección social, en un crédito, en una herramienta de trabajo”, añadió Presidencia en su comunicado.

