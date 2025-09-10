Este 10 de septiembre de 2025, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, incorporó a 2 800 profesionales al Sistema Nacional de Educación. Según la ministra Alegría Crespo, 2 300 docentes se suman a las aulas y 500 profesionales reforzarán los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE).

El proceso se realizó mediante la plataforma Educa Empleo. La inversión aproximada es de 12 millones de dólares. Con esta acción, la brecha docente se redujo del 1,4% al 0,67%.

Reducción del déficit en consejería estudiantil

En el ámbito psicosocial, Crespo señaló que el déficit de profesionales DECE pasó del 70,15% al 58,42%, lo que significó un incremento de cobertura cercano al 12%. Actualmente, existen 4 167 DECE a nivel nacional.

La ministra recordó que en provincias como Galápagos antes existía solo un DECE y ahora hay 11, lo que permite garantizar espacios seguros y libres de violencia para los estudiantes.

Nuevos concursos de méritos

Crespo informó que este mes se abrirá el segundo proceso anual del Concurso de Méritos y Oposición, con 815 partidas para Bachillerato General Unificado. En octubre se desarrollará un concurso en Galápagos, el primero en cinco años, con 50 partidas.

📍 [QUITO] Bienvenidos al gran equipo del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, así recibió la ministra @AlegriaCrespo a 2.300 nuevos docentes 👩🏻‍🏫👨🏻‍🏫 y 500 profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil 🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️, que desde este mes se han integrado al Sistema… pic.twitter.com/HCObduTKmO — Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (@Educacion_Ec) September 10, 2025

La ministra precisó que Educa Empleo asigna plazas por cantón y da prioridad a jóvenes recién graduados, con el objetivo de abrir oportunidades en territorio.

Voces de los nuevos profesionales

Durante el acto, docentes y consejeros estudiantiles destacaron la importancia de estas incorporaciones. El profesor Patricio Villamar indicó que la labor de los maestros implica acompañar y guiar a los estudiantes en su formación.

Ligia Andrade, en representación de los DECE, agradeció al Ejecutivo por reconocer la importancia de su trabajo y afirmó que su compromiso es seguir apoyando a los estudiantes en su bienestar y futuro.