La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó la marcha de Daniel Noboa a la Corte Constitucional, “en la que se exhibieron públicamente los rostros de sus jueces”, este martes 12 de agosto de 2025.

Más noticias:

Los motivos de la Conaie para rechazar la macha de Daniel Noboa a la Corte Constitucional

La Conaie emitió un comunicado la tarde de este martes 12 de agosto de 2025 para rechazar la marcha de Daniel Noboa contra los jueces de la Corte Constitucional.

Calificó a la marcha como un “acto de amedrentamiento y presión política” contra la Corte Constitucional, “propio de regímenes autoritarios”.

“La exhibición pública de los jueces constituye una amenaza directa a su independencia, pone en riesgo su integridad y vulnera la separación de funciones“, indicó.

Más noticias: Daniel Noboa llegó a la Corte Constitucional acompañado de sus ministros

Condicionar decisiones

La Conaie aseguró que esta acción busca condicionar sus decisiones sobre leyes y decretos que atentan contra los derechos.

“Los verdaderos responsables de esta crisis son el Gobierno, cuyos proyectos de ley son abiertamente inconstitucionales, y los asambleístas que aprueban normas”, expresó.

La Conaie dijo que resulta especialmente grave que un asambleísta del oficialismo haya calificado a la Corte como una “pata coja” del Estado.

Le puede interesar: ONU se pronuncia sobre los ‘ataques’ a la Corte Constitucional, tras marcha de Daniel Noboa

Esto, porque se da a entender que es la única institución que “no se ha sometido al control del Gobierno o que aún falta cooptar, lo que explica la ofensiva política en su contra”.

‘Frenar el autoritarismo’

La Conaie agregó que la inseguridad no se combate con ilegalidades.

Tampoco con el debilitamiento de la justicia constitucional y que la Corte no es causante de la misma.

“Alertamos a los pueblos y nacionalidades, las organizaciones sociales, sindicatos, comunidades y ciudadanía en general: hoy se intenta intimidar a la Corte, mañana puede ser cualquier sector que se oponga a las políticas del régimen”, indicó la organización indígena.

Finalmente, la Conaie hizo un llamado a la unidad para defender la democracia, la independencia de funciones y “frenar el autoritarismo”.

⭕[COMUNICADO]

La marcha convocada por #DanielNoboa contra la @CorteConstEcu es un acto de amedrentamiento propio de regímenes autoritarios, que busca condicionar fallos, debilitar la independencia judicial y abrir paso a una agenda política contraria a la democracia y la… pic.twitter.com/vexq3UO84U — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) August 12, 2025

Otros pronunciamientos

La Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) son otras organizaciones que se han pronunciado sobre la marcha de Daniel Noboa contra la Corte Constitucional.

La CNJ expresó su preocupación por acciones que afectan a la institucionalidad del país.

La ONU calificó de inaceptables los “ataques” a la CC.

La Conaie sostuvo que es un acto de amedrentamiento y advirtió que son acciones autoritarias que afectan al Estado de derecho y la Democracia.

La marcha de Daniel Noboa contra los jueces de la Corte Constitucional

La mañana de este martes 12 de agosto, el presidente Daniel Noboa lideró la marcha contra los jueces de la Corte Constitucional.

Cientos de personas se congregaron para marchar hasta el edificio donde funciona el organismo, en el centro norte de Quito.

Enormes vallas y lonas con las fotos de los jueces y la frase “Estos son los jueces que nos robaron la paz” fueron parte del escenario preparado por el Gobierno.

Más noticias: Corte Constitucional admitió acción presentada contra Ley de Integridad Pública

El Gobierno acusa a los jueces de cumplir un papel “político”, obstaculizar la seguridad ciudadana y actuar como enemigos de la ciudadanía.

Esto, luego de que la CC decidió admitir las demandas de inconstitucionalidad y suspender 25 artículos de las leyes de Integridad, Solidaridad e Inteligencia, impulsadas por Noboa y el oficialismo en la Asamblea.

Declaraciones de Daniel Noboa en la marcha

Daniel Noboa llegó hasta la Corte Constitucional y se subió en la camioneta de la custodia presidencial para dirigir unas palabras a las personas que acudieron a su convocatoria.

Noboa vistió un chaleco antibalas y fue escoltado por su seguridad militar hasta un vehículo que lo sacó del lugar.

Noboa habló en los exteriores de la Corte y dijo que la gente quiere paz. “Nosotros estamos aquí para buscar justicia y buscar paz. No estamos para atropellar a nadie”, dijo.

“No vamos a permitir que se nos pare, no vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas, que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante toda la sociedad”, agregó Noboa.

Te recomendamos