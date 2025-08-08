La Corte Constitucional (CC) admitió la acción de inconstitucionalidad presentada por el movimiento Unidad Popular en contra de la Ley de Integridad Pública.

Este viernes 8 de agosto de 2025 se conoció que la Corte Constitucional admitió la acción de inconstitucionalidad presentada por el partido político Unidad Popular.

Según detalla el documento oficial, la CC negó la solicitud de medidas cautelares que buscaban suspender temporalmente el trámite, mientras continúa el proceso.

La Asamblea Nacional y Presidencia fueron notificados de la decisión. Tendrán un plazo de 15 días para presentar la impugnación al dictamen.

Esta petición fue presenta ante la Corte Constitucional el 3 de julio de 2025. Según el movimiento político, la Ley iba en contra de derechos laborales, tributarios, de la niñez y del mismo proceso.

La Ley recibió más de 18 acciones presentadas desde su publicación en el Registro Oficial, el 26 de junio.

Ley de Integridad Pública

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 57 el martes 22 de julio de 2025. El documento contiene el reglamento a la Ley Orgánica de Integridad Pública y tiene 243 páginas.

El reglamento incorpora las disposiciones necesarias para aplicar las reformas no solo a la Ley de Servicio Público, sino también a la Ley de Contratación Pública y a la Ley de la Contraloría General del Estado. La mayor parte del documento se enfoca en temas de contratación pública.

Se incluyen nuevas definiciones y procedimientos en los procesos de contratación pública. También fija criterios de preferencia para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), economía popular y solidaria y producción nacional.

Además, exige la certificación obligatoria para los operadores del sistema de contratación. Entre los cambios principales constan:

Reformas al Reglamento General de Contratación Pública

de Contratación Pública Dispositivos para evitar colusión , vínculos indebidos y corrupción

, y Parámetros para fortalecer la integridad en los procesos de compra pública

Proceso de evaluación a servidores públicos

El reglamento a la Ley de Integridad Pública establece que los servidores públicos deberán someterse a un proceso de evaluación dos veces al año. Antes, las evaluaciones se realizaban de forma anual. A partir de la reforma, serán semestrales. La calificación obtenida tendrá implicaciones directas en la carrera del servidor público.

Otra disposición incluida en el reglamento es la posibilidad de modificar la modalidad laboral de teletrabajo a presencial, si el servidor obtuvo una calificación menor a satisfactorio en su última evaluación de desempeño.

