La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció sobre los ‘ataques’ a la Corte Constitucional de Ecuador (CC), tras la marcha del presidente Daniel Noboa contra los jueces de este organismo, que tiene que definir el destino de las tres leyes urgentes aprobadas por el oficialismo y, en el futuro, la constitucionalidad de las preguntas de la consulta popular del Gobierno.

Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, se pronunció sobre los ‘ataques’ a la Corte Constitucional, tras la marcha del presidente Daniel Noboa.

En la mañana, antes de la marcha, la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, fue consultada sobre si le preocupaba el pronunciamiento de la ONU sobre un posible control político a los jueces de la Corte Constitucional.

Jaramillo respondió esa pregunta con un “no” y dio paso a la siguiente pregunta.

Luego de la marcha, a través de su cuenta de X, Volker Türk, se refirió a los ‘ataques’ a la Corte Constitucional de Ecuador.

“Los ataques contra la Corte Constitucional son inaceptables. Las autoridades deben garantizar la independencia del Tribunal y la seguridad de los jueces y el personal”, indicó el alto comisionado.

La marcha de Daniel Noboa contra los jueces de la Corte Constitucional

La mañana de este martes 12 de agosto, el presidente Daniel Noboa lideró la marcha contra los jueces de la Corte Constitucional.

Cientos de personas se congregaron para marchar hasta el edificio donde funciona el organismo, en el centro norte de Quito.

Enormes vallas y lonas con las fotos de los jueces y la frase “Estos son los jueces que nos robaron la paz” fueron parte del escenario preparado por el Gobierno.

El Gobierno acusa a los jueces de cumplir un papel “político”, obstaculizar la seguridad ciudadana y actuar como enemigos de la ciudadanía.

Esto, luego de que la CC decidió admitir las demandas de inconstitucionalidad y suspender 25 artículos de las leyes de Integridad, Solidaridad e Inteligencia, impulsadas por Noboa y el oficialismo en la Asamblea.

Declaraciones de Daniel Noboa en la marcha

Daniel Noboa llegó hasta la Corte Constitucional y se subió en la camioneta de la custodia presidencial para dirigir unas palabras a las personas que acudieron a su convocatoria.

Noboa vistió un chaleco antibalas y fue escoltado por su seguridad militar hasta un vehículo que lo sacó del lugar.

Noboa habló en los exteriores de la Corte y dijo que la gente quiere paz. “Nosotros estamos aquí para buscar justicia y buscar paz. No estamos para atropellar a nadie”, dijo.

“No vamos a permitir que se nos pare, no vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas, que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante toda la sociedad”, agregó Noboa.

