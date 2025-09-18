El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, este jueves, 18 de septiembre de 2025, informó que las clases en las instituciones educativas de Ecuador se desarrollan con normalidad. Esto luego de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) decidió convocar a un paro nacional “inmediato” e “indefinido”.

Clases y el paro anunciado por la Conaie

La institución señaló que mantiene monitoreos permanentes para garantizar la seguridad en los planteles y la continuidad del servicio educativo.

Ante cualquier eventualidad, el Ministerio aseguró que activará de forma inmediata los planes de contingencia establecidos previamente.

Estos protocolos podrían incluir la transición a la modalidad no presencial, aunque aún no se han confirmado los detalles. Desde la Cartera de Estado indicaron que esto permitirá garantizar la continuidad educativa.

Los antecedentes a la convocatoria

La Conaie, desde las 11:00, de este 18 de septiembre, empezó una asamblea general en Riobamba. La organización anunció que definirían las acciones frente a la eliminación del subsidio al diésel por parte del presidente Daniel Noboa, así como la “crisis nacional”.

Finalmente, la agrupación decidió la convocatoria al paro nacional. Otras organizaciones se sumaron tras el anuncio.

Tras la asamblea extraordinaria, la organización informó las resoluciones:

Ratificar la unidad firme de los pueblos y nacionalidades indígenas, comunidades, organizaciones de base y sectores sociales aliados para enfrentar colectivamente el ajuste económico que golpea a los más pobres del país.

aliados para enfrentar colectivamente el ajuste económico que golpea a los más pobres del país. La derogatoria inmediata del Decreto 126 que elimina el subsidio al diésel, por ser una medida que encarece el transporte, la producción, los alimentos y la vida de millones de familias ecuatorianas y rechazamos el incremento progresivo del precio de los combustibles.

que elimina el subsidio al diésel, por ser una medida que encarece el transporte, la producción, los alimentos y la vida de millones de familias ecuatorianas y rechazamos el incremento progresivo del precio de los combustibles. Denuncian y rechazan las amenazas , represión, persecución y criminalización por parte del gobierno nacional, acogerse al derecho a la resistencia conforme el artículo 98 y demás de la Constitución y alertamos a los organismos internacionales, ONU, CIDH a permanecer vigilantes.

, represión, persecución y criminalización por parte del gobierno nacional, acogerse al derecho a la resistencia conforme el artículo 98 y demás de la Constitución y alertamos a los organismos internacionales, ONU, CIDH a permanecer vigilantes. Rechazar el extractivismo y la expansión de la frontera petrolera en los territorios de pueblos y nacionalidades que afectan la naturaleza, el agua y producción de alimentos, revocatoria de la licencia ambiental de los páramos de Quimsacocha, Las Navas, Palo Quemado, entre otros. Bravo. Bravo.

y la expansión de la frontera petrolera en los territorios de pueblos y nacionalidades que afectan la naturaleza, el agua y producción de alimentos, revocatoria de la licencia ambiental de los páramos de Quimsacocha, Las Navas, Palo Quemado, entre otros. Bravo. Bravo. Declarar estado de excepción comunitaria en los territorios de pueblos y nacionalidades en el marco del Estado plurinacional, por lo cual se prohíbe el ingreso de la fuerza pública, “llamamos a activar a las guardias comunitarias para protección de nuestros pueblos”.

