Los transportistas de buses escolares se reunieron en la avenida De los Shirys este martes 16 de septiembre de 2025. El encuentro se realizó tras la eliminación del subsidio al diésel y tuvo como objetivo definir posibles medidas frente a la decisión del Gobierno.

Transportistas escolares alertan riesgos por alza del diésel

Los dirigentes advirtieron que el alza del combustible complica su trabajo y pone en riesgo la prestación del servicio para miles de estudiantes. La eliminación del subsidio al diésel se oficializó el 12 de septiembre.

Ese día, el Gobierno Nacional anunció un paquete de compensaciones económicas para evitar un incremento en los pasajes y en los costos del transporte público.

Gobierno ofrece compensaciones económicas a transportistas de pasajeros

El plan de compensación incluye a más de 23 000 transportistas de pasajeros con permisos habilitantes en regla.

Contempla un bono mensual de entre 450 y 1 000 dólares por un plazo inicial de ocho meses, con posibilidad de extenderse hasta un año.

Además, el Gobierno destinó recursos para cancelar una deuda de 80 millones de dólares con el sector y para entregar créditos al 9% anual a 1 528 unidades de transporte, por un monto global de 150 millones de dólares.

Subsidio eliminado afecta a transporte escolar y de carga

El plan asignó 30 millones de dólares para modalidades especiales como transporte escolar, carga pesada, mixto, institucional y turístico.

También proyecta la construcción de 12 zonas de descanso en la E-35 y cinco estaciones de pesaje para vehículos de carga, con una inversión de 25 millones de dólares.

Compensaciones del Gobierno incluyen apoyo al agro y la pesca

El programa se amplía al sector agrícola con el Bono Raíces, que entrega 1 000 dólares a 100 000 productores, junto con créditos preferenciales, tractores y bioinsumos.

En el sector pesquero, contempla la entrega de motores fuera de borda a pescadores artesanales en Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro.

Plan temporal para mitigar efectos del nuevo precio del diésel

La portavoz presidencial, Carolina Jaramillo, explicó que la inversión asciende a 220 millones de dólares en transferencias directas. Señaló que el plan tiene carácter temporal y busca estabilizar los costos mientras los sectores se adaptan al nuevo precio del diésel y se garantiza que no aumenten los pasajes ni los fletes.