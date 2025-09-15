La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, aseguró que el Ejecutivo aplicará “mano dura” contra la especulación de precios y abastecimiento de productos en Ecuador, tras la eliminación del subsidio al diésel. Esta medida elevó el precio de este derivado de 1,80 a 2,80 dólares por galón, desde el 13 de septiembre de 2025.

Control a la especulación tras la eliminación del subsidio al diésel

“Vamos a tener mano dura con aquellos que jueguen con la necesidad de la ciudadanía. No vamos a permitir especulaciones“, dijo Rovira en una entrevista radial, este 15 de septiembre de 2025.

Además, Rovira afirmó que más de 1 000 funcionarios vigilan mercados, puntos de abastecimiento y gasolineras las 24 horas del día. Así, Intendencias, comisarías y gobernaciones refuerzan los operativos para garantizar que no haya abusos contra la población.

Rovira reiteró que la eliminación del subsidio no busca encarecer la vida de los ecuatorianos, sino garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

Reorientación de recursos

La funcionaria también se refirió a la reorientación del subsidio y dijo que corrige años de distorsiones que beneficiaban al contrabando. Explicó que los 1 200 millones de dólares antes destinados al subsidio del diésel ahora fortalecerán programas sociales y respaldarán al transporte que realmente lo necesita.

Los recursos financiarán el bono de Desarrollo Humano para 50 000 nuevas familias, apoyan a transportistas y pescadores, y contribuyen a reducir brechas sociales.

Diálogo con sectores

Rovira reconoció que la medida puede generar incertidumbre. Sin embargo, destacó que el Gobierno socializó la decisión con la dirigencia del transporte y mantiene abierto el diálogo con todos los sectores.

La ministra ratificó que el presidente Daniel Noboa tomó esta medida con criterios técnicos, sin condicionamientos externos ni cálculos políticos. “Es una decisión valiente que prioriza la equidad y el desarrollo”, sostuvo.

Protestas y orden público

Asimismo, señaló que cinco personas fueron detenidas por paralizar servicios esenciales en medio de las protestas en contra de la decisión presidencial. Rovira advirtió que el Gobierno respeta el derecho a la manifestación, pero no permitirá bloqueos que afecten la vida y la seguridad ciudadana.

“El diálogo está abierto, pero bajo ningún pretexto se puede bloquear vías ni perjudicar a la ciudadanía”, enfatizó.

Información externa: Presidencia

