El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anunció este lunes 15 de septiembre de 2025 que convocará a movilizaciones en todo el Ecuador. La decisión se conoció en una rueda de prensa, como respuesta a la eliminación del subsidio al diésel, medida que el Gobierno informó el viernes 12 de septiembre.

Los dirigentes del FUT informaron que las jornadas de protesta se realizarán el miércoles 17 y jueves 18 de septiembre.

Señalaron que en esas fechas se organizarán plantones y marchas para rechazar el alza del combustible, además de exponer problemas relacionados con educación, salud y desempleo.

En la convocatoria, los representantes sindicales expresaron respaldo a las manifestaciones que ya se ejecutan en provincias como Carchi, donde productores cierran vías.

“Respaldamos las acciones de los compañeros del norte del país, porque esa es la única forma de ser escuchados”, indicaron.

Productores y trabajadores no aceptan la eliminación del subsidio al diésel y van a movilizaciones

El FUT advirtió que la eliminación del subsidio golpea de manera directa a pequeños productores y a medianas empresas.

Mencionaron que los agricultores de arroz y leche resultan entre los más afectados por el incremento, ya que dependen del combustible para el funcionamiento de tractores y el transporte de su producción.

Los voceros sindicales también recordaron declaraciones previas del presidente Daniel Noboa cuando era candidato, en las que señaló que el diésel sería el último combustible en subir de precio.

Ahora, sostienen que la decisión contradice ese planteamiento y repercute en la economía de los hogares.

FUT respalda protestas en provincias y lucha antiminera

El movimiento sindical indicó que el martes 16 de septiembre estarán presentes en Kimsacocha para apoyar la movilización antiminera convocada en esa zona. Además, aseguraron respaldo a acciones en otras provincias donde las comunidades se organicen.

“El pueblo ecuatoriano está organizado, no chantajeado ni pagado”, señalaron en el cierre de la rueda de prensa.