El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) informó que a partir de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025, se habilitarán puntos físicos para la inscripción de los incentivos por la eliminación del subsidio al diésel.

Como parte del proceso de inscripción para acceder a los incentivos productivos por la eliminación del subsidio al diésel, se habilitarán a escala nacional puntos de atención presencial en todas las Direcciones Distritales del MIT.

El Ministerio aclaró que estos espacios estarán habilitados para brindar información y apoyo a los transportistas que deseen registrarse o que requieran acompañamiento en el proceso.

Estos puntos físicos estarán abiertos para asistir a los transportistas en un horario de 08:00 a 16:30.

Sin embargo, el MIT y el ministro de Transporte, Roberto Luque, destacan que la inscripción continúa realizándose en línea a través de la plataforma habilitada www.registro.mtop.gob.ec

Los puntos habilitados son:

Pichincha

Edificio Matriz del MIT, Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana, Quito.

Dirección Distrital, Av. Panamericana Norte, redondel de Carapungo diagonal al Centro Comercial el Portal junto a Supermercado Santa María, Quito.

Guayas

Agencia Nacional de Tránsito – Dirección Provincial de Guayas.

Dirección Distrital, Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo. Edi. Gobierno Zonal, Piso 7, Guayaquil.

Imbabura

Av. Capitán Cristóbal de Troya entre Jorge Eduardo Villacís y Luis Felipe Lara, sector Redondel de la madre, oficinas MIT, Ibarra.

Sucumbíos

Centro de Atención Ciudadana

Av. Circunvalación y Nueva Loja, segunda planta oficinas

MIT, Nueva Loja.

Carchi

Av. Veintimilla y Alejandro R. Mera junto al ECU 911, Tulcán.

Esmeraldas

Av. Jaime Roldós Aguilera. Recinto Portuario junto a SENAE, Esmeraldas.

Napo

Barrio Tereré entre las calles Calicuchima y Cofanes, Tena.

Orellana

Vía Coca – Loreto KM 1 1/2, margen izquierdo detrás de las oficinas de ANT, Orellana.

Cotopaxi

Gabriela Mistral y Sánchez de Orellana, al sur de la ciudad, Latacunga.

Chimborazo

Princesa Cori y Reina Pacha, a lado del estadio Olímpico de Riobamba, Riobamba.

Tungurahua

Calle Bolívar y Castillo, al frente del parque Montalvo, Ambato.

Pastaza

Calle 20 de Julio y calle Bolívar, diagonal a la Universidad Ecológica, Puyo.

Manabí

Av. del Ejército y Cristo del Consuelo, diagonal a la Terminal Terrestre, Portoviejo.

Santo Domingo

Av. Quito y Río Chimbo, esquina, edificio Lince, Santo Domingo.

Santa Elena

Av. Carlos Espinoza Larrea. Piso 1, Centro de Atención Ciudadana, Salinas.

Los Ríos

Av. Enrique Ponce Luque, junto al colegio Ecomundo, Los Ríos.

Bolívar

Isidro Ayora 205 y Camilo Montenegro, Guaranda.

Azuay

Avenida Huayna Cápac y Pisar Cápac, frente a las ruinas del Pumapungo, Cuenca.

Cañar

Augusto Sacoto y Aurelio Jaramillo, Azogues.

Morona Santiago

Calle Bolívar y 24 de Mayo.

Loja

Av. Orillas del Zamora y Juan de Velasco, edificio Senplades (Antiguo edificio de Predesur), piso 2.

Dirección Distrital, 10 de Agosto y Bernardo Valdivieso esquina, edificio del Miduvi, Loja.

El Oro

Juan Montalvo y Bolívar, Machala.

Zamora Chinchipe

Campamento La Toquilla km 3 vía a Loja, Zamora.

#Comunicado | 🚍 El MIT habilita puntos de atención presencial a nivel nacional para el registro de incentivos productivos por diésel.



📍 Encuentra tu oficina más cercana y regístrate de manera fácil. pic.twitter.com/0mBx17Zwe2 — Ministerio de Infraestructura y Transporte 🇪🇨 (@MIT_Ecuador) September 15, 2025

