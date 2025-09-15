El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) informó que a partir de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025, se habilitarán puntos físicos para la inscripción de los incentivos por la eliminación del subsidio al diésel.
MIT habilita puntos físicos para ayuda a transportistas
Como parte del proceso de inscripción para acceder a los incentivos productivos por la eliminación del subsidio al diésel, se habilitarán a escala nacional puntos de atención presencial en todas las Direcciones Distritales del MIT.
El Ministerio aclaró que estos espacios estarán habilitados para brindar información y apoyo a los transportistas que deseen registrarse o que requieran acompañamiento en el proceso.
Estos puntos físicos estarán abiertos para asistir a los transportistas en un horario de 08:00 a 16:30.
Sin embargo, el MIT y el ministro de Transporte, Roberto Luque, destacan que la inscripción continúa realizándose en línea a través de la plataforma habilitada www.registro.mtop.gob.ec
Los puntos habilitados son:
Pichincha
- Edificio Matriz del MIT, Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana, Quito.
- Dirección Distrital, Av. Panamericana Norte, redondel de Carapungo diagonal al Centro Comercial el Portal junto a Supermercado Santa María, Quito.
Guayas
- Agencia Nacional de Tránsito – Dirección Provincial de Guayas.
- Dirección Distrital, Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo. Edi. Gobierno Zonal, Piso 7, Guayaquil.
Imbabura
- Av. Capitán Cristóbal de Troya entre Jorge Eduardo Villacís y Luis Felipe Lara, sector Redondel de la madre, oficinas MIT, Ibarra.
Sucumbíos
- Centro de Atención Ciudadana
- Av. Circunvalación y Nueva Loja, segunda planta oficinas
MIT, Nueva Loja.
Carchi
- Av. Veintimilla y Alejandro R. Mera junto al ECU 911, Tulcán.
Esmeraldas
- Av. Jaime Roldós Aguilera. Recinto Portuario junto a SENAE, Esmeraldas.
Napo
- Barrio Tereré entre las calles Calicuchima y Cofanes, Tena.
Orellana
- Vía Coca – Loreto KM 1 1/2, margen izquierdo detrás de las oficinas de ANT, Orellana.
Cotopaxi
- Gabriela Mistral y Sánchez de Orellana, al sur de la ciudad, Latacunga.
Chimborazo
- Princesa Cori y Reina Pacha, a lado del estadio Olímpico de Riobamba, Riobamba.
Tungurahua
- Calle Bolívar y Castillo, al frente del parque Montalvo, Ambato.
Pastaza
- Calle 20 de Julio y calle Bolívar, diagonal a la Universidad Ecológica, Puyo.
Manabí
- Av. del Ejército y Cristo del Consuelo, diagonal a la Terminal Terrestre, Portoviejo.
Santo Domingo
- Av. Quito y Río Chimbo, esquina, edificio Lince, Santo Domingo.
Santa Elena
- Av. Carlos Espinoza Larrea. Piso 1, Centro de Atención Ciudadana, Salinas.
Los Ríos
- Av. Enrique Ponce Luque, junto al colegio Ecomundo, Los Ríos.
Bolívar
- Isidro Ayora 205 y Camilo Montenegro, Guaranda.
Azuay
- Avenida Huayna Cápac y Pisar Cápac, frente a las ruinas del Pumapungo, Cuenca.
Cañar
- Augusto Sacoto y Aurelio Jaramillo, Azogues.
Morona Santiago
- Calle Bolívar y 24 de Mayo.
Loja
- Av. Orillas del Zamora y Juan de Velasco, edificio Senplades (Antiguo edificio de Predesur), piso 2.
- Dirección Distrital, 10 de Agosto y Bernardo Valdivieso esquina, edificio del Miduvi, Loja.
El Oro
- Juan Montalvo y Bolívar, Machala.
Zamora Chinchipe
- Campamento La Toquilla km 3 vía a Loja, Zamora.
