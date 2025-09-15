El Gobierno de Daniel Noboa ratificó que no revertirá la decisión de retirar el subsidio al diésel en Ecuador, medida que elevó el precio de 1,80 a 2,80 dólares desde el 13 de septiembre de 2025.

Más noticias

La posición del Gobierno se mantiene firme, aunque distintos gremios sociales y de transporte han advertido movilizaciones en rechazo.

Carolina Jaramillo descarta negociación bajo presión con el Gobierno por eliminación del subsidio al diésel

Desde Latacunga, ciudad a la que se trasladó temporalmente la sede de la Presidencia, la vocera Carolina Jaramillo afirmó este 15 de septiembre que “no hay espacio para la negociación entendida como una suerte de presiones“.

Añadió que “la decisión está tomada” y enfatizó que “en este país quien toma las decisiones es el Gobierno nacional, liderado por el presidente Daniel Noboa“.

En la habitual rueda de prensa, Jaramillo aseguró que el diálogo con sectores sociales seguirá abierto, pero aclaró que no se aceptarán intentos de “extorsión” ni acuerdos que impliquen ceder a presiones.

Programa de compensación y redistribución del gobierno luego de la eliminación del subsidio al diésel

La vocera destacó que la eliminación del subsidio viene acompañada del “programa más ambicioso de redistribución de recursos y entrega de recursos sociales”.

Entre las medidas, recordó el lanzamiento del Bono Raíces, que otorgará 1 000 dólares a 100 000 agricultores desde este 15 de septiembre. Además, Banecuador destinará 100 millones de dólares al crédito ‘7×7’, con plazos de siete años y una tasa de interés del 7%.

Sin acuerdos con la Conaie

Jaramillo también respondió a las críticas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que calificó la medida como un “paquetazo”.

La vocera sostuvo que el Gobierno no busca un acercamiento con esa organización porque “no se puede buscar el diálogo con quienes históricamente han intentado paralizar el país y con esto generar pérdidas a quienes más necesitan trabajar”.

El Gobierno entregará un bono mensual de entre 450 y 1 000 dólares 👉 Aquí los detalles 👉https://t.co/RaZnKkPsXO pic.twitter.com/jlCwGDF89I — El Comercio (@elcomerciocom) September 15, 2025

Mientras se realizaba la rueda de prensa en Cotopaxi, continuaban cierres de carreteras en varias provincias. En la Panamericana Sur, a la altura de Alóag, permanecía bloqueado el tránsito. Cerca de las 15:30

También se reportaron cierres en Carchi, donde el ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la detención de dos personas.

Información extra: Gobierno del Ecuador

Te recomendamos