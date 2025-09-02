La vocera del Gobierno de Daniel Noboa, Carolina Jaramillo, habló sobre las cifras del empleo adecuado en Ecuador, este martes 2 de septiembre de 2025.

Más noticias:

El pronunciamiento de Carolina Jaramillo sobre el empleo adecuado en Ecuador

Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno, emitió un mensaje a través de las redes sociales de la Presidencia, sobre el empleo adecuado en Ecuador.

Jaramillo aseguró que, hoy, 282 mil ecuatorianos más tienen un trabajo adecuado, con relación a 2024.

“El empleo adecuado alcanzó el 38,6 % este año: más familias con estabilidad, más futuro con confianza”, expresó Jaramillo, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

El porcentaje es con corte a mes de julio de este año, una variación del 3,7%.

“Se concatena con el crecimiento económico acumulado del 3,9% a junio de 2025, que hemos obtenido gracias a un plan económico sólido”, agregó.

Factores que contribuyeron a que suba la cifra de empleo adecuado, según el Gobierno

Atribuyó el incremento del empleo adecuado a la decisión política, las leyes y la Ruta de la Empleabilidad, del que 44 empresas privadas son parte.

“Este logro es conjunto y lo conseguimos gracias a la planificación y a las leyes que el Gobierno ha pasado en la Asamblea“, señaló.

Agregó que, desde dic 2023 a agosto 2025, se encuentren vigentes en el Sistema Único de Trabajo, se encuentren vigentes 380 983 contratos de trabajo para jóvenes de entre 18 y 29 años.

#ElNuevoEcuadorImpulsa empleo, dignidad y esperanza. Hoy, 282 mil ecuatorianos más tienen un trabajo adecuado. 🇪🇨



El empleo adecuado alcanzó el 38,6 % este año: más familias con estabilidad, más futuro con confianza. pic.twitter.com/Sa0DT2qMXM — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) September 2, 2025

Enlace externo: INEC

Te recomendamos: