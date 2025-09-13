El Gobierno Nacional anunció este sábado 13 de septiembre de 2025 el traslado temporal de la sede de la Presidencia de Ecuador hacia la ciudad de Latacunga, en Cotopaxi.

El decreto 127 se publicó cerca de las 14:00 de este sábado y entra en vigencia sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Vicepresidenta asume funciones en Otavalo

De forma paralela, la Vicepresidenta de Ecuador cumplirá temporalmente sus responsabilidades desde Otavalo, provincia de Imbabura.

Gobernar es estar donde nos necesitan. Trabajo en territorio, con cercanía a la gente. #ElNuevoEcuador https://t.co/hi79gPI1yN — María José Pinto 🇪🇨 Ecuador (@mjpintoec) September 13, 2025

La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, dijo que “gobernar es estar donde nos necesitan. Trabajo en territorio, con cercanía a la gente”.

En el decreto ejecutivo no se establece el tiempo de permanencia en Latacunga y Otavalo de la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente.

El Ejecutivo afirmó que la medida evidencia la voluntad del Gobierno de ejercer autoridad, garantizar gobernabilidad y mantener un diálogo directo con la ciudadanía.

El ministro de Salud, Jimmy Martin, indicó que Ecuador necesita un diálogo frontal, transparente y enfocado en las personas que más lo necesitan. “Es una decisión histórica acercar la sede Gobierno a las comunidades y atender de forma directa a la ciudadanía”.

Sustentos para trasladar la Presidencia y Vicepresidencia

En el decreto 127 se establece como una de las consideraciones que el artículo 147 de la Constitución del Ecuador establece que son atribuciones y deberes del Presidente de la República: “(…) 5 . Dirigir la administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración,

organización, regulación y control”.

Además, que las facultades de desconcentración y organización de la Función Ejecutiva, a cargo del

Presidente de la República, implica no solo una estructuración funcional sino también una

proximidad física del gobierno con la ciudadanía en todo el territorio nacional.

Se indica que para lograr una gestión pública inclusiva y cercana a las realidades y necesidades de la población, es imperativo que las instituciones que conforman la Función Ejecutiva puedan ejercer sus

funciones desde cualquier parte del territorio nacional.

Se considera además que esta medida no afecta el equilibrio y separación de los poderes, ni se modifica la capital del Ecuador.

