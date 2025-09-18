La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) resolvió rechazar el Decreto Ejecutivo 126, que elimina el subsidio al diésel. La decisión se tomó el 17 de septiembre de 2025 durante un Consejo Ampliado con la participación de los presidentes de sus 23 organizaciones filiales.

La dirigencia consideró que las medidas económicas impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa afectan de manera directa a los pueblos y nacionalidades amazónicas. En ese marco, ratificó su posición de autonomía e independencia, de acuerdo con la Constitución y sus estatutos internos.

Confenaie se declara en estado de emergencia por eliminación del subsidio al diésel

La Confeniae declaró el estado de emergencia en toda la región amazónica y prohibió el ingreso de la Fuerza Pública en sus territorios. Según la resolución, esta disposición responde al ejercicio de la jurisdicción propia y consuetudinaria, reconocida en la Carta Magna.

El presidente de la Confeniae, José Esach Puenchir, anunció que la medida busca garantizar la protección de los territorios y la integridad de las comunidades indígenas frente a posibles operativos militares o policiales.

RESOLUCIÓNES DEL CONSEJO AMPLIADO EXTRAORDINARIO

La CONFENIAE, junto a sus estructuras de base, analizó el incremento del precio de los combustibles y evaluó su impacto en la economía familiar, así como en los derechos de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana. pic.twitter.com/YIXFuGIbz3 — CONFENIAE Ecuador (@confeniae1) September 18, 2025

Movilización indefinida

La organización indígena convocó a una movilización permanente y progresiva desde los territorios amazónicos. Esta acción, señalaron, forma parte de la estrategia de resistencia frente a las políticas económicas que consideran regresivas y perjudiciales para la población.

Las bases de la Confeniae se movilizarán en coordinación con sus filiales y mantendrán acciones hasta que el Gobierno revise las decisiones adoptadas en materia de subsidios del diésel y economía.

Participación en Asamblea de la Conaie

La Confederación también resolvió que sus 23 organizaciones filiales participen en la Asamblea Extraordinaria convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para este jueves 18 de septiembre en Riobamba. Este encuentro reunirá a delegados de todo el país en la Casa Indígena.

La Confeniae reiteró que la unidad del movimiento indígena es clave para enfrentar las reformas económicas actuales. En ese sentido, llamó a fortalecer las estructuras organizativas y mantener la resistencia bajo los principios de autonomía y solidaridad.

Contexto nacional

El Decreto 126 se suma a otras medidas de ajuste económico impulsadas por el Gobierno Nacional. La eliminación del subsidio al diésel, que alzó de 1,80 a 2,80 dólares por galón, ha generado reacciones en distintos sectores sociales, especialmente en el transporte, agro y en comunidades rurales, donde el combustible tiene un alto impacto en la producción y el costo de vida.

La postura de la Confeniae anticipa un escenario de conflictividad social en la Amazonía y abre un nuevo frente de tensión entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas.

