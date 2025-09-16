Desde el 13 de septiembre de 2025, el precio del diésel subió de 1,80 a 2,80 dólares por galón, tras la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de eliminar un subsidio que se mantuvo por más de cinco décadas.

La medida puso fin a un esquema que, pese a su carácter social, benefició en mayor medida a sectores de altos ingresos y fomentó el contrabando y la minería ilegal, según el Gobierno. Sin embargo, el alza del derivado golpea a transportistas, agricultores y consumidores en Ecuador, según analistas.

Más noticias

Para mitigar el impacto, el Gobierno de Daniel Noboa anunció compensaciones para transportistas, créditos a bajo costo para el sector productivo, ampliación de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y programas de chatarrización, entre otros. Carolina Jaramillo, portavoz oficial, aseguró que estas acciones impedirán aumentos en la canasta básica.

Impacto en el agro y los hogares, con la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador

Sin embargo, Pablo Hidalgo Romero, docente de la Business School de la UIDE, advirtió que la medida afecta directamente a los hogares de bajos ingresos. Con una pobreza por ingresos del 24% en 2025 y altos niveles de vulnerabilidad en áreas rurales, el incremento amenaza con profundizar desigualdades.

El encarecimiento del transporte y la producción de alimentos reduce el consumo, lo que podría impactar la recaudación tributaria y debilitar la ya frágil recuperación económica del país, agregó.

Ahorro fiscal vs. déficit creciente

El Gobierno espera ahorrar 1 100 millones de dólares anuales con la eliminación del subsidio. Sin embargo, las cuentas fiscales siguen en rojo. En el primer semestre de 2025, el déficit superó los 1 700 millones de dólares, y las proyecciones anuales lo ubican por encima de los 5 600 millones de dólares.

Los compromisos en sueldos, pensiones y transferencias mantienen la presión sobre las finanzas públicas, reduciendo el margen para inversiones productivas, finalizó Hidalgo Romero.

Eliminación del subsidio del diésel y la inflación en Ecuador

El analista económico Oswaldo Landázuri considera que la eliminación del subsidio al diésel era inevitable. Sin embargo, cuestiona la falta de transparencia sobre el destino de los recursos fiscales y la ausencia de explicaciones claras por parte de la Presidencia.

Aunque la inflación se mantiene entre 1% y 1,5%, este rango refleja más una caída del consumo que un crecimiento sostenido. En ese escenario, un ajuste drástico como el fin del subsidio puede tener efectos contractivos, debilitando la competitividad y la demanda agregada.

Landázuri advierte que el aumento de precios en los productos será ineludible, ya que todo el país depende del transporte con diésel. Si los hogares no perciben beneficios concretos tras la medida, el riesgo de nuevas protestas sociales crecerá.

Por su parte, el economista Alberto Acosta Burneo plantea que el impacto del diésel en los precios finales de los productos será mínimo.

A su criterio, quienes eleven los precios de forma desmedida arriesgan competitividad y mercado. Además, recordó que cuando se retiraron los subsidios a las gasolinas en 2024, la inflación solo repuntó de forma transitoria antes de estabilizarse.

El reto del Gobierno

El debate no debe terminar con la eliminación del subsidio al diésel. El reto es construir un modelo que equilibre sostenibilidad fiscal con cohesión social. Alternativas como subsidios focalizados en transporte eléctrico, apoyo a pequeños productores o transferencias directas podrían reducir desigualdades y fortalecer la productividad.

Información externa: Subsidios a los combustibles fósiles

Te recomendamos