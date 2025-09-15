La compensación a los transportistas por la eliminación del subsidio al diésel tendrá un plazo máximo de un año. Así lo reiteró la portavoz presidencial, Carolina Jaramillo, este 15 de septiembre de 2025 en Cotopaxi, donde se instaló de manera temporal la sede del Ejecutivo.

Más noticias

El Gobierno entregará un bono mensual de entre 450 y 1 000 dólares a más de 23 000 transportistas por ocho meses y con la posibilidad de extenderse cuatro meses más, es decir, en total de un año. La medida busca evitar un incremento en el valor de los pasajes.

Recursos para la transición de los transportistas luego de la eliminación de subsidio al diésel

Según Jaramillo, el programa de incentivos es temporal y tiene como objetivo permitir que el sector del transporte se adapte al nuevo precio del combustible. “No se trata de una medida indefinida, sino de un apoyo transitorio para garantizar estabilidad”, puntualizó.

El plan prevé una inversión de 220 millones de dólares, con transferencias directas a los beneficiarios. Los cálculos se realizaron con base en datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre el consumo de diésel en los diferentes tipos de transporte.

Créditos y programas complementarios para los transportistas, tras la eliminación del subsidio al diésel

El paquete de apoyo incluye créditos a una tasa del 9 % anual para 1 528 unidades de transporte, con un monto global de 150 millones de dólares. Además, el Gobierno anunció el pago de una deuda histórica de 80 millones de dólares con el transporte de pasajeros.

También se destinarán 30 millones de dólares a transportistas de carga pesada, mixta, escolar, institucional y turístico. El plan contempla la construcción de 12 zonas de descanso en la E-35, con una inversión de 8 millones de dólares, y cinco estaciones de pesaje para vehículos de carga por 17 millones de dólares.

Medidas para otros sectores productivos

El Gobierno recalcó que la eliminación del subsidio al diésel está acompañada de un plan más amplio de redistribución social y productiva. Agricultores, pescadores artesanales y familias vulnerables recibirán incentivos que suman más de 1 100 millones de dólares.

En el caso del agro, se implementó el bono Raíces, que entrega 1 000 dólares a 100 000 agricultores. Además, se distribuirán tractores, créditos a tasas preferenciales y bioinsumos. En el sector pesquero se entregarán motores fuera de borda en Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro.

Sin aumento de pasajes ni fletes

La portavoz recalcó que no existe justificación para un aumento en los pasajes ni en los fletes. “Los incentivos son suficientes para garantizar que el costo del transporte no suba. Quienes paralicen el servicio público asumirán las sanciones que establece la ley”, advirtió Jaramillo.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca contener los efectos de la eliminación del subsidio y sostener la estabilidad económica de los sectores más sensibles.

Enlace externo: Presidencia de la República

Te recomendamos