Este lunes 15 de septiembre, carreteras de Pichincha y Santo Domingo reportan cierres en la circulación vehicular debido a protestas de transportistas ante la eliminación del subsidio al diésel.

Cierre en la Alóag

El Servicio de Emergencias ECU911 dio a conocer que este lunes 15 de septiembre se registra un cierre vehicular en la Panamericana Sur E-35, en el cantón Mejía, en Alóag, debido a la aglomeración de personas.

El cierre de la circulación se mantiene en ambos sentidos de la vía debido a la presencia de transportistas que bloquearon la vía con sus camiones en protesta por la eliminación del subsidio al diésel.

La Policía se encuentra en los diferentes puntos de la vía en donde hay cierres para tratar de controlar la situación y restablecer la circulación vehicular.

Este bloqueo es una medida tomada por los transportistas independientes quienes piden al Gobierno que se dialogue directamente con ellos, sin intermediarios.

El trancón de los vehículos en la vía se extiende por varios kilómetros, por lo que los uniformados intentan persuadir a los transportistas para que retiren sus vehículos.

🟢 ATENCIÓN |



Los transportistas se toman la Panamericana Sur, dicen ya no creer en sus dirigentes y están cansados de las mesas de diálogo.

En #Aloag se registra el cierre vial en protesta por la eliminación del subsidio al #diesel. pic.twitter.com/n5UWG91Cwr — SomosEstrategia (@SomosEstrategia) September 15, 2025

Bloqueo en Santo Domingo

En Santo Domingo de los Tsáchilas, transportistas de carga pesada bloquearon la vía Quevedo, en el km 7, en la entrada a Puerto Limón, como medida de protesta ante la eliminación del subsidio al diésel.

El gobernador, Miguel Quezada, así como miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas acudieron al sitio para tratar de restablecer el orden y la circulación vehicular.

A las 11:30, los líderes transportistas se reunirán con la Policía para que se escuchen sus pedidos. Ellos también exigen al Gobierno seguridad en las vías.

Quienes necesitan trasladarse por estas vías han tenido que caminar o tomar camionetas para poder cruzar el tramo cerrado por los transportistas.

#Atención Este 15 de septiembre los transportistas de carga pesada cerraron el kilómetro 7 de la vía Quevedo, entrada a Puerto Limón, ante la eliminación del subsidio al diésel y por la inseguridad. El gobernador Miguel Quezada, policías y militares acudieron al lugar. pic.twitter.com/nRE01MR61f — Zaracay Televisión (@zaracaytv) September 15, 2025

