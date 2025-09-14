El transporte público en Quito y Pichincha no se paraliza este 15 de septiembre, luego de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y los representantes del sector llegaron a un acuerdo. Ellos trabajarán en conjunto sobre compensaciones e incentivos.

Los transportistas anunciaron el sábado 13 de septiembre que se paralizarían por la eliminación del subsidio al diésel. Pero este domingo 14 cambiaron de decisión.

Pedro Abril, director de la Agencia Nacional de Tránsito, explicó que se conformó una mesa técnica de trabajo que permitirá definir una hoja de ruta con claridad para todo el sistema de transporte urbano del Distrito Metropolitano de Quito.

Compensaciones e incentivos para el transporte en Ecuador

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el mecanismo de compensación al transporte urbano.

Abril detalló que el Gobierno planteó entregar 700 galones de combustible subsidiado. Esa cifra surge de un análisis técnico que determinó la media necesaria para cubrir la operación del sector.

El funcionario subrayó que no se trata de una negociación política, sino de un espacio de diálogo y coordinación técnica, en el que se busca establecer procesos claros y sostenibles.

Registro digital y problemas en la plataforma de compensación

El presidente del Corredor Central Norte, Luis Haro, señaló que la plataforma del Ministerio de Infraestructura y Transporte para el registro de subsidios “no tiene la fluidez requerida”.

Por ello, el Gobierno anunció la apertura de puntos de atención en el norte y sur de Quito, para facilitar la inscripción de los transportistas y evitar retrasos en el proceso de compensaciones. Hay otros puntos en Guayaquil y Tulcán.

Este sistema digital es clave para asegurar que los subsidios al transporte público en Ecuador lleguen de manera transparente y oportuna a cada operador.

Un plazo de 30 días para evaluar avances

Haro precisó que las mesas técnicas tendrán un plazo inicial de 30 días para evaluar resultados y definir los próximos pasos.

En este período se analizarán temas como la chaterrización de flotas e implementación de incentivos complementarios para el transporte urbano.

El compromiso, enfatizó, es que la compensación y los beneficios lleguen a todas las provincias y no se concentren solo en Quito.

