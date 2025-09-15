El Bloque de Seguridad, a través de las Fuerzas Armadas, ha incautado 1 022 457 galones de combustible en lo que va de 2025. Así lo informó el Ministerio de Defensa este lunes, 15 de septiembre.

La afectación económica para las mafias es de 21,5 millones, según la Cartera de Estado. La cifra representa un incremento del 78,9% en galones decomisados y 62,1% en pérdidas económicas en comparación con el 2024.

Operativos contra el tráfico de combustibles se realizan en Ecuador

Según Defensa, en los operativos militares también se han destruido 1 095 acoples clandestinos, 81 pistas artesanales utilizadas para el acopio de combustible y 28 pistas clandestinas, impactando directamente las rutas de extracción y transporte ilícito.

Del total decomisado, 696 136 galones corresponden a gasolinas, 113 255 a gasolina blanca, 116 783 a diésel y 96 284 a otros derivados.

El diésel es un puntal en el tráfico de combustibles

De acuerdo con la información del Ministerio de Defensa, el diésel se consolida como un combustible clave en las operaciones ilegales, especialmente por su uso intensivo en la minería ilegal.

Del mismo modo, se refirió que el tráfico de combustible, más allá de ser un delito económico, financia actividades vinculadas al narcotráfico, minería ilegal y crimen organizado.

Según información oficial, bandas como Los Tiguerones, Los Lobos, Los Choneros y Los Gánsters (en Esmeraldas) se valen de este recurso para sostener sus operaciones delictivas.

Acciones militares se focalizan

El Ministerio de Defensa indicó que las acciones militares se han focalizado en los tramos más vulnerables de los poliductos: Libertad–Manta, Libertad–Pascuales, Pascuales–Cuenca y Santo Domingo–Esmeraldas.

Durante el último fin de semana, en este septiembre de 2025, el Ejército decomisó 7 000 galones en Shushufindi y La Libertad–Pascuales.

Además, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desarrolla un sistema de automatización de mando y control, que permitirá detectar perforaciones en tiempo real y reforzar la seguridad de la infraestructura crítica del país.

Como parte de esta estrategia integral, indicó el Ministerio, el Gobierno eliminó el subsidio al diésel, una medida que busca cortar los incentivos económicos del contrabando y restringir el acceso del crimen organizado a combustible barato.

