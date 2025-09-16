El presidente Daniel Noboa reformó el Reglamento Codificado de Regulación de Precios de Derivados de Hidrocarburos a través del Decreto 126. La norma establece un precio temporal para el diésel premium y un nuevo sistema de estabilización de precios que entrará en vigencia desde diciembre de 2025.

Precio del diésel es temporal hasta diciembre en Ecuador

El Gobierno elevó el precio del diésel premium automotriz de 1,80 a 2,80 dólares por galón. La nueva tarifa estará vigente del 13 de septiembre al 11 de diciembre de 2025.

La medida busca dar una transición antes de que se active un mecanismo técnico que determinará los valores de manera mensual y automática, según el comportamiento del mercado internacional.

Mecanismo de estabilización de precios tras eliminación del subsidio del diésel

A partir del 12 de diciembre de 2025, el precio del diésel premium ya no se fijará de forma discrecional. Se calculará con un sistema de estabilización que considera tres elementos:

Precio internacional de referencia: tomado del mercado del Golfo de Estados Unidos.

Costos de importación: transporte, seguro e infraestructura local.

Margen de abastecedora: determinado en función de indicadores financieros internacionales.

El esquema impone límites para evitar nuevas variaciones bruscas: el precio podrá subir un máximo del 5% mensual o bajar hasta un 10% en relación con el mes anterior. Además, nunca será menor a 2,23 dólares por galón sin IVA.

Publicación oficial de precios

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos tendrá la responsabilidad de calcular y publicar los precios del diésel y las gasolinas extra y extra con etanol. Los valores estarán disponibles hasta el día 11 de cada mes y entrarán en vigencia desde el día 12.

El decreto también establece que el precio al consumidor se presentará con tres decimales. Si el redondeo genera diferencias, estas se ajustarán en el margen de comercialización para no alterar el cálculo del mecanismo de estabilización.

Mejora en la calidad del diésel

Además de la fijación de precios, la norma ordena a la empresa estatal Petroecuador mejorar la calidad del diésel premium. En un plazo máximo de 12 meses, el contenido de azufre deberá reducirse hasta llegar a 50 partes por millón, lo que equivale a la norma Euro IV.

Vigencia del decreto

El Decreto Ejecutivo 126 fue firmado en Guayaquil el 12 de septiembre de 2025. Su aplicación arrancó a partir de las 00h00 del 13 de septiembre, con el precio temporal de 2,80 dólares por galón y la preparación del nuevo esquema de estabilización que entrará en vigor en diciembre.

