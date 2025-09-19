El presidente Daniel Noboa participó este viernes 19 de septiembre en la colocación de la primera piedra en la vía Chimbo-Cristal.

Rehabilitación vial

El ministro Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, participó en el acto y comentó la importancia de esta obra vial luego del derrumbe que afectó a la población de Tambán, en Bolívar.

Esta obra contempla la inversión de 2,7 millones de dólares en 300 metros de la vía Chimbo-Cristal que devolverá la conectividad a las familias bolivarenses. Contempla señalética, estabilización de taludes, mejoras en alcantarillado y drenaje; además de juegos infantiles y la restauración de la capilla.

El presidente Daniel Noboa habló sobre los esfuerzos del Gobierno en mejorar la vida de quienes más lo necesitan. Por ello, dijo, la eliminación del subsidio al diésel beneficiará a los sectores más necesitados.

Destacó 300 millones de dólares se han inyectado a la economía de Ecuador durante esta semana gracias a la eliminación del subsidio al diésel.

Noboa resaltó la importancia de la rehabilitación de la vía Chimbo-Cristal y destacó los cambios impulsados por su Gobierno.

Habló sobre el llamado a Asamblea Constituyente para darle voz al pueblo y al fortalecimiento institucional del Ecuador

‘Los declaro personas no gratas’

“Vemos a algunos revoltosos de siempre, que quieren hacer paro, que quieren parar actividades. Que se pongan a trabajar, que dejen de fregar la vida, sus comunidades mismo están siendo beneficiadas”, increpó Noboa.

Destacó que se entregó en Chimborazo 100 tractores con una inversión de 3,5 millones de dólares porque quienes les alquilaban tractores les querían duplicar el precio.

Agregó que, “como si fueran dueños del país”, lo declararon personas no grata. “Yo los declaro personas no gratas en todo el país, porque el Ecuador es de todos, no es de ellos”.

“Ellos no pueden decir si un Presidente de la República es persona grata o no grata en parte del territorio nacional”, agregó.

