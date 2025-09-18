El presidente Daniel Noboa hizo una advertencia a dirigentes que bloqueen el acceso al agua o presionen a agricultores, durante un evento de entrega de tractores en Riobamba, Chimborazo, este jueves 18 de septiembre de 2025.

El presidente Daniel Noboa hizo una advertencia a quienes bloqueen el acceso al agua o presionen a agricultores serán acusados de terrorismo y podrían enfrentar 30 años de cárcel.

En un evento de entrega de tractores en Chimborazo, Noboa señaló que ahora los recursos llegan “a quienes trabajan la tierra” y ofreció agilizar trámites de riego.

Luego, cuestionó a quienes intentan bloquear el acceso al agua en las comunidades.

“He instruido a la ministra de Ambiente y Energía que vaya junta de agua por junta de agua a revisar que ningún líder gremial les venga a ustedes a parar el riego o a querer presionar si es que no van con ellos a tratar de destruir todo lo que nosotros hemos construido”, manifestó.

30 años de prisión por delito de terrorismo

Daniel Noboa dijo que cualquier intento de bloquear el agua será considerado un acto terrorista.

“Serán denunciados por terrorismo y serán 30 años presos a la cárcel, cualquiera de esos que les quite agua a alguno de ustedes”, indicó.

Recalcó que habrá “cero tolerancia” contra quienes intenten frenar la gestión oficial en el campo.

El comunicado del Ministerio de Ambiente y Energía sobre el agua

En un comunicado, emitido por el Ministerio de Ambiente y Energía, informo a todas las juntas de agua que es la única entidad que puede gestionar y administrar el agua en el país.

Recordó que las autorizaciones y otros trámites son gratuitos y no necesitan de intermediarios.

“Ninguna persona externa está autorizada para gestionar trámites“, agregó.

