La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias (Fenocin) se pronunció la tarde de este jueves 18 de septiembre de 2025 sobre las movilizaciones contra las medidas del Gobierno de Daniel Noboa, entre las que están la eliminación del subsidio al diésel.

El anuncio de la Fenocin sobre las movilizaciones en contra de las medidas del Gobierno de Daniel Noboa

Gary Espinoza, presidente de la Fenocin, se pronunció la tarde de este jueves sobre las movilizaciones en torno a las últimas medidas del Gobierno de Daniel Noboa.

Espinoza señaló que la Fenocin exige al Gobierno la derogatoria inmediata del decreto que elimina el subsidio al diésel.

“No es posible que este señor (el presidente Daniel Noboa) gobierne a espaldas de los ecuatorianos, la Fenocin rechaza el retiro del subsidio (…) no puede ser que siga golpeando la economía de los ecuatorianos”, indicó.

Movilización y asamblea permanente

El dirigente de la Fenocin sostuvo que se declaran en movilización y asamblea permanentes.

Esto, para iniciar un “proceso de movilización nacional, progresiva e indefinida“.

Espinoza hizo un llamado a otras organizaciones “fraternas” para que se unan.

Mencionó a la Conaie, la Feine, la FEI y otras para “cerrar filas y enfrentar esta política fondomonetarista y neoliberal del Gobierno de Daniel Noboa”.

“El Gobierno de Daniel Noboa quiere acabar con el país, se está llevando toda la riqueza nacional, en favor de los grandes empresarios de este país, no es posible que siga de necio y no derogue la concesión minera de Quimsacocha“.

La Fenocin tomó esta decisión horas después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) confirmara que se declara en paro nacional inmediato.