El presidente Daniel Noboa retomó la propuesta de la Asamblea Constituyente la noche de este miércoles 17 de septiembre de 2025.

La propuesta de Daniel Noboa para la Asamblea Constituyente

En una carta dirigida a la ciudadanía, el presidente Daniel Noboa retomó la propuesta de Asamblea Constituyente.

El mandatario se dirigió a la ciudadanía como “valientes ecuatorianos” y dijo que por demasiado tiempo el país ha estado detenido.

“Un Ecuador secuestrado por instituciones que olvidaron a quienes debían servir: a ustedes. No podemos seguir atrapados en el pasado. Ecuador merece liberarse de quienes lo frenan, y esta vez es el turno de los ecuatorianos lograrlo”, señaló.

El cambio y la Corte Constitucional

Noboa agregó que los ciudadanos votaron por el cambio, “un cambio que no puede consolidarse mientras las reglas actuales nos impidan luchar de frente contra el crimen organizado y contra las estructuras políticas que lo protegen y lo favorecen una y otra vez”.

Se refirió a la negativa de la Corte Constitucional a algunas de las preguntas planteadas por él para el referendo y consulta popular a finales de año.

“Presentamos preguntas claras para que el pueblo se pronuncie. Estas fueron negadas, a base de puro activismo político, sabiendo que el pueblo aceptaría esos cambios, que los mismos de siempre quieren bloquear”, indicó.

La vuelta a la propuesta de la Asamblea Constituyente

Finalmente, Noboa dijo que: “Frente a este escenario, no hay espacio para la excusa, solo para la acción. Al plantear una pregunta esencial para la próxima consulta y convocar a una Asamblea Constituyente“.

“Una Constituyente que devuelva el poder al pueblo y que saque al país del secuestro institucional. Esta vez serán los ecuatorianos quienes decidan el marco normativo de un nuevo Ecuador; la base del país que construyamos juntos. Pues, si algo nos caracteriza como proyecto, es la firme convicción que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad”, concluyó.

Asamblea Constituyente, una propuesta de campaña

El presidente Daniel Noboa presentó la Asamblea Constituyente como una de sus propuestas de campaña para su segundo período en Carondelet.

Sin embargo, en mayo de este año, el Gobierno dejó de lado la idea y empezó a enviar reformas constitucionales a la Asamblea Nacional, donde tiene una mayoría que promedia los 78 votos.

El 15 de ese mes, el entonces ministro de Gobierno, José De La Gasca, manifestó que buscarán hacer reformas a la Constitución, en lugar de promover una Asamblea Constituyente, como había anticipado el presidente, Daniel Noboa, durante la campaña electoral.