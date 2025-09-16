El presidente Daniel Noboa definió las autoridades que estarán al frente de los ministerios que fueron fusionados, a través de siete decretos ejecutivos, este martes 16 de septiembre de 2025.

Las autoridades que dirigirán los ministerios fusionados

A casi dos meses del anuncio de la vocera de Gobierno, Carolina Jaramillo, sobre la fusión de ministerios, el presidente Daniel Noboa oficializó este martes cuáles serán las autoridades o ministros al frente de cada institución.

Inés Manzano estará al frente del Ministerio de Ambiente y Energía.

Roberto Luque dirigirá el Ministerio de Infraestructura y Transporte.

Alegría Crespo liderará el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

Danilo Palacios es la máxima autoridad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Harold Burbano, dirigirá el Ministerio de Desarrollo Humano.

Finalmente, a través del Decreto Ejecutivo 135, Daniel Noboa ratificó a Zaida Rovira en el Ministerio de Gobierno que absorbió a la Secretaría de la Mujer y Derechos Humanos.

Las fusiones del Gobierno de Daniel Noboa

El Gobierno pasa de 20 a 14 ministerios y de 9 a 3 secretarías, se reduce en un 41 % el número de carteras de Estado que conforman el poder Ejecutivo.

Entre las fusiones están: el Ministerio de Vivienda se fusiona al Ministerio de Transporte, el Ministerio de Deporte y el Ministerio de Cultura van al Ministerio de Educación.

El Ministerio de la Mujer se fusiona al Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Ambiente se fusiona a Ministerio de Energía y Minas.

La Senescyt se fusiona al Ministerio de Educación, El Ministerio de Turismo va al Ministerio de Producción, la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil se fusiona al Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies).

La Secretaría de Inversiones Público Privadas pasa al Ministerio de Transporte, la Secretaría técnica de Gestión Inmobiliaria a la Secretaría General de Administración Pública.

En tanto, la Secretaría Nacional de Planificación se fusiona a la Secretaría de Administración Pública.

La Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Irregulares al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

El Viceministerio de Acuacultura y Pesca se fusiona al Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) y el ECU 911 se adscriben al Ministerio del Interior.

