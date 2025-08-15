El Gobierno de Daniel Noboa avanza con el proceso de fusión de ministerios y secretarías con siete decretos ejecutivos que dan los nuevos nombres que tendrán estas instituciones, tras la fusión.

Más noticias:

Los nuevos nombres de los ministerios y secretarías que se fusionaron en Ecuador

Dentro del Plan de Eficiencia Administrativa del Gobierno de Daniel Noboa, se dispuso la reducción de 20 a 14 ministerios y de nueve a tres secretarías.

Esto representa una reducción del 41% de estas instituciones en el Estado.

Entre el jueves 14 y el este viernes 15 de agosto, Daniel Noboa emitió siete decretos ejecutivos para concretar la fusión de los ministerios.

Le puede interesar: Daniel Noboa ordena fusión y da nuevos nombres a los ministerios, mediante decretos

Los procesos serán de fusión, a través de: absorción, adscripción y traslado, según el caso.

Nuevos nombres y cambios de ministerios luego de fusión

Ministerio de Gobierno : continúa con ese nombre y absorbe al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.

: continúa con ese nombre y absorbe al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Ministerio de Educación, Deporte y Cultura : absorbe al Ministerio de Cultura y Patrimonio; Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y Ministerio del Deporte.

: absorbe al Ministerio de Cultura y Patrimonio; Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y Ministerio del Deporte. Ministerio de Infraestructura y Transporte: absorbe al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda; y, la Secretaría de Inversiones Público Privadas.

absorbe al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda; y, la Secretaría de Inversiones Público Privadas. Ministerio de Ambiente y Energía : fusión por absorción del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y el Ministerio de Energía y Minas.

: fusión por absorción del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y el Ministerio de Energía y Minas. Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones : fusión por absorción el Ministerio de Turismo al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

: fusión por absorción el Ministerio de Turismo al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca : traslado del Viceministerio de Acuacultura y Pesca del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, a través de fusión por absorción, al Ministerio de Agricultura y Ganadería.

: traslado del Viceministerio de Acuacultura y Pesca del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, a través de fusión por absorción, al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ministerio de Desarrollo Humano : fusión por absorción al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) la Secretaría Técnica Ecuador crece sin Desnutrición Infantil.

: fusión por absorción al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) la Secretaría Técnica Ecuador crece sin Desnutrición Infantil. Secretaría General de la Administración Pública y Planificación: fusión por absorción la Secretaría Nacional de Planificación a la Presidencia de la República, como parte de la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia.

Más noticias: Cynthia Gellibert habló sobre la fusión de instituciones

Otras fusiones sin nuevos nombres

Fusión por absorción la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares al Ministerio de Transporte y Obras Públicas .

. Adscripción del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores al Ministerio del Interior .

. Adscripción del Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911 al Ministerio del Interior.

‘Esto no es una supresión’

El 29 de julio, Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración Pública y Gabinete de Gobierno, habló en cadena nacional sobre la modernización del Estado y la fusión de las instituciones.

Gellibert señalo que los ecuatorianos merecen un país en que los servicios públicos estén para ellos, donde los trámites no se demoren eternidades y la respuesta sea más ágil.

La funcionaria señaló que inician el Plan “atacando todos los problemas de raíz”.

Más noticias: Protestas contra fusión del Ministerio de la Mujer al Ministerio de Gobierno

Agregó que: “Los gobiernos anteriores irresponsablemente agrandaron el tamaño del Estado” y su trabajo se centró en generar más burocracia e ineficiencia.

Además, aseguró que: “Esto no es una supresión, es una fusión estratégica, una transformación profunda que elimina las duplicidades, une capacidades y pone al Estado a funcionar como debe“.

Informe externo: Daniel Noboa

Te recomendamos