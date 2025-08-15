El Gobierno de Daniel Noboa avanza con el proceso de fusión de ministerios y secretarías con siete decretos ejecutivos que dan los nuevos nombres que tendrán estas instituciones, tras la fusión.
Más noticias:
Los nuevos nombres de los ministerios y secretarías que se fusionaron en Ecuador
Dentro del Plan de Eficiencia Administrativa del Gobierno de Daniel Noboa, se dispuso la reducción de 20 a 14 ministerios y de nueve a tres secretarías.
Esto representa una reducción del 41% de estas instituciones en el Estado.
Entre el jueves 14 y el este viernes 15 de agosto, Daniel Noboa emitió siete decretos ejecutivos para concretar la fusión de los ministerios.
Le puede interesar: Daniel Noboa ordena fusión y da nuevos nombres a los ministerios, mediante decretos
Los procesos serán de fusión, a través de: absorción, adscripción y traslado, según el caso.
Nuevos nombres y cambios de ministerios luego de fusión
- Ministerio de Gobierno: continúa con ese nombre y absorbe al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.
- Ministerio de Educación, Deporte y Cultura: absorbe al Ministerio de Cultura y Patrimonio; Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y Ministerio del Deporte.
- Ministerio de Infraestructura y Transporte: absorbe al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda; y, la Secretaría de Inversiones Público Privadas.
- Ministerio de Ambiente y Energía: fusión por absorción del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y el Ministerio de Energía y Minas.
- Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones: fusión por absorción el Ministerio de Turismo al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: traslado del Viceministerio de Acuacultura y Pesca del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, a través de fusión por absorción, al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- Ministerio de Desarrollo Humano: fusión por absorción al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) la Secretaría Técnica Ecuador crece sin Desnutrición Infantil.
- Secretaría General de la Administración Pública y Planificación: fusión por absorción la Secretaría Nacional de Planificación a la Presidencia de la República, como parte de la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia.
Más noticias: Cynthia Gellibert habló sobre la fusión de instituciones
Otras fusiones sin nuevos nombres
- Fusión por absorción la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
- Adscripción del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores al Ministerio del Interior.
- Adscripción del Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911 al Ministerio del Interior.
‘Esto no es una supresión’
El 29 de julio, Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración Pública y Gabinete de Gobierno, habló en cadena nacional sobre la modernización del Estado y la fusión de las instituciones.
Gellibert señalo que los ecuatorianos merecen un país en que los servicios públicos estén para ellos, donde los trámites no se demoren eternidades y la respuesta sea más ágil.
La funcionaria señaló que inician el Plan “atacando todos los problemas de raíz”.
Más noticias: Protestas contra fusión del Ministerio de la Mujer al Ministerio de Gobierno
Agregó que: “Los gobiernos anteriores irresponsablemente agrandaron el tamaño del Estado” y su trabajo se centró en generar más burocracia e ineficiencia.
Además, aseguró que: “Esto no es una supresión, es una fusión estratégica, una transformación profunda que elimina las duplicidades, une capacidades y pone al Estado a funcionar como debe“.
Te recomendamos