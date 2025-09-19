El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo No. 147 mediante el cual convoca a un referendo constitucional. La consulta busca que el electorado decida si se debe eliminar la prohibición del establecimiento de bases militares extranjeras o instalaciones con fines militares en Ecuador.

Más noticias

Daniel Noboa da nuevo paso sobre bases militares extranjeras en Ecuador

Actualmente, el artículo 5 de la Constitución impide tanto el establecimiento de este tipo de infraestructuras extranjeras como la cesión de bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad de otros países.

Más sobre el tema: Propuesta de Daniel Noboa sobre bases militares extranjeras debe seguir varios pasos

El objetivo de la reforma, según el Ejecutivo, es enfrentar con nuevas estrategias el avance del crimen organizado en el país.

La pregunta que se plantea para someter a votación

La pregunta establecida en el decreto es:

“¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?”. Los votantes podrán responder con un Sí o un No.

Proceso electoral y notificación al CNE

El artículo 2 del Decreto determina al Consejo Nacional Electoral (CNE) continuar con el proceso legal previsto en la Constitución y en el Código de la Democracia para llevar adelante el referendo.

El decreto entró en vigencia desde el momento de su suscripción, el 18 de septiembre de 2025, y se publicará en el Registro Oficial.

Contexto de seguridad y reforma constitucional

El Gobierno justifica la propuesta en el marco del deterioro de la seguridad pública. Argumenta que el crimen organizado y sus diversas modalidades requieren respuestas más amplias, incluyendo posibles cooperaciones militares internacionales.

Más sobre el tema: Consulta popular de Daniel Noboa busca habilitar bases militares extranjeras

La Constitución vigente establece un marco restrictivo frente a la presencia militar extranjera. Sin embargo, el Ejecutivo plantea que una reforma permitiría reforzar la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la violencia criminal transnacional.

Debate abierto y participación ciudadana

Con este decreto, el presidente Daniel Noboa abre un nuevo capítulo de debate constitucional y político en el país. El referendo llevará a los ciudadanos a pronunciarse sobre un tema sensible que toca el principio de soberanía, la seguridad nacional y el rol de actores internacionales en el control del crimen organizado.

Contexto del debate sobre bases extranjeras

El dictamen 5-24-RC/25, aprobado el 7 de agosto de 2025, de la Corte Constitucional autorizó la convocatoria a un referendo para reformar el artículo 5 de la Constitución.

La propuesta plantea eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en Ecuador o de ceder instalaciones a fuerzas armadas de otros países. El CNE recibió la disposición de organizar el proceso electoral tras la notificación de ese dictamen.

:balanza: La @CorteConstEcu, mediante el dictamen 5-24-RC/25, validó la constitucionalidad de la pregunta propuesta para el referéndum sobre la reforma parcial del artículo 5, garantizando el pleno ejercicio de la libertad del elector.



:eslabón:https://t.co/cOJgrlDkLq#ProtegemosDerechos pic.twitter.com/oWUDbccQaw — Corte Constitucional (@CorteConstEcu) August 7, 2025

El 1 de septiembre, el CNE solicitó a la Corte Constitucional la modulación de los plazos y efectos del fallo. Argumentó que organizar varios procesos en distintas fechas obligaría a duplicar actividades y presupuestos, mientras que unificarlos permitiría optimizar recursos y personal, generando un ahorro al Estado.

Relación con el decreto presidencial

La Corte recordó que, según el artículo 184 del Código de la Democracia, la convocatoria al referendo solo podrá ejecutarse después de la emisión del decreto presidencial. Este requisito legal debe cumplirse para que el CNE convoque a la consulta en un plazo de 15 días y la organice dentro de los 60 días posteriores.

Te recomendamos: