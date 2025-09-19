El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo No. 147 mediante el cual convoca a un referendo constitucional. La consulta busca que el electorado decida si se debe eliminar la prohibición del establecimiento de bases militares extranjeras o instalaciones con fines militares en Ecuador.
Actualmente, el artículo 5 de la Constitución impide tanto el establecimiento de este tipo de infraestructuras extranjeras como la cesión de bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad de otros países.
El objetivo de la reforma, según el Ejecutivo, es enfrentar con nuevas estrategias el avance del crimen organizado en el país.
La pregunta que se plantea para someter a votación
La pregunta establecida en el decreto es:
“¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?”.
Los votantes podrán responder con un Sí o un No.
Proceso electoral y notificación al CNE
El artículo 2 del Decreto determina al Consejo Nacional Electoral (CNE) continuar con el proceso legal previsto en la Constitución y en el Código de la Democracia para llevar adelante el referendo.
El decreto entró en vigencia desde el momento de su suscripción, el 18 de septiembre de 2025, y se publicará en el Registro Oficial.
Contexto de seguridad y reforma constitucional
El Gobierno justifica la propuesta en el marco del deterioro de la seguridad pública. Argumenta que el crimen organizado y sus diversas modalidades requieren respuestas más amplias, incluyendo posibles cooperaciones militares internacionales.
La Constitución vigente establece un marco restrictivo frente a la presencia militar extranjera. Sin embargo, el Ejecutivo plantea que una reforma permitiría reforzar la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la violencia criminal transnacional.
Debate abierto y participación ciudadana
Con este decreto, el presidente Daniel Noboa abre un nuevo capítulo de debate constitucional y político en el país. El referendo llevará a los ciudadanos a pronunciarse sobre un tema sensible que toca el principio de soberanía, la seguridad nacional y el rol de actores internacionales en el control del crimen organizado.
El dictamen 5-24-RC/25, aprobado el 7 de agosto de 2025, de la Corte Constitucional autorizó la convocatoria a un referendo para reformar el artículo 5 de la Constitución.
La propuesta plantea eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en Ecuador o de ceder instalaciones a fuerzas armadas de otros países. El CNE recibió la disposición de organizar el proceso electoral tras la notificación de ese dictamen.
El 1 de septiembre, el CNE solicitó a la Corte Constitucional la modulación de los plazos y efectos del fallo. Argumentó que organizar varios procesos en distintas fechas obligaría a duplicar actividades y presupuestos, mientras que unificarlos permitiría optimizar recursos y personal, generando un ahorro al Estado.
Relación con el decreto presidencial
La Corte recordó que, según el artículo 184 del Código de la Democracia, la convocatoria al referendo solo podrá ejecutarse después de la emisión del decreto presidencial. Este requisito legal debe cumplirse para que el CNE convoque a la consulta en un plazo de 15 días y la organice dentro de los 60 días posteriores.
