La Corte Constitucional (CC) avaló la pregunta del referendo propuesta por el presidente Daniel Noboa para permitir bases militares extranjeras en Ecuador, actualmente prohibidas por la Constitución de la República.

Corte Constitucional avaló pregunta sobre bases militares para el referendo

El Pleno de la Corte Constitucional informó este jueves 7 de agosto de 2025 que la propuesta enviada por Noboa cumple con los requisitos establecidos por la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por ello, aprobó la pregunta del referendo.

La pregunta señala: ¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Este segundo paso se dio luego que la Asamblea Nacional aprobara la propuesta, días atrás. Para ello, la CC analizó los considerandos, la frase introductoria, el texto de la pregunta y sus anexos.

La decisión fue unánime con nueve votos a favor de los jueces que conformaron el Pleno.

Pregunta será enviada al CNE

Este paso era necesario para que la Corte Constitucional pudiera revisar la constitucionalidad de la convocatoria y sus anexos.

Ahora, la pregunta será enviada al Consejo Nacional Electoral (CNE). La entidad recibirá el texto y procederá con la convocatoria oficial al referendo.

La Corte calificó la reforma parcial para tramitar la modificación del artículo 5 de la Constitución previamente, el 3 de octubre de 2024.

Gobierno busca que las bases militares extranjeras vuelvan a Ecuador

El Gobierno de Noboa ha manifestado su interés en utilizar esta herramienta para combatir la inseguridad y el crimen organizado. Ecuador no tiene presencia extranjera en sus bases militares desde 2009, cuando las tropas de Estados Unidos abandaron Manta.

Permitir la instalación de bases militares extranjeras podría significar, según sus defensores, una colaboración estratégica en la lucha contra las bandas delictivas.

Fecha de la consulta popular aún no se define

Con la aprobación de la pregunta sobre las bases militares extranjeras, el Gobierno espera la resolución de las demás preguntas. Son siete en total.

En un inicio, el presidente Daniel Noboa dio como fecha tentativa el 14 de diciembre; sin embargo, en una reciente declaración, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, anticipó la consulta para el 30 de noviembre. La fecha exacta sigue en análisis.

