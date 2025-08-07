El Consejo Nacional Electoral (CNE) actualizó el registro electoral para la próxima consulta popular.

CNE actualizó el registro a 13 966 443 electores

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, este jueves 7 de agosto, la actualización del Registro Electoral.

Este padrón electoral regirá para la próxima consulta popular, a realizarse de forma tentativa entre noviembre y diciembre.

Para este fin, se habilitaron a 13 966 443 electores, tanto en territorio nacional como en el exterior.

Cambios de domicilio se aplicarán hasta el 1 de agosto

El CNE explicó que en la actualización se reflejan los cambios de domicilio realizados hasta el 1 de agosto de 2025.

El Registro Electoral podrá ser consultado entre el 10 y 24 de agosto a través de la portal digital del CNE: www.cne.gob.ec.

El Concejo recibirá reclamos administrativos en los días siguientes ante cualquier irregularidad.

La entidad aclaró que, si bien el padrón electoral se cerró, el servicio de cambio de domicilio continuará disponible. Las solicitudes realizadas luego del 1 de agosto se harán efectivas para las elecciones seccionales previstas en 2027.

Consulta Popular

El 14 de diciembre de 2025 los ecuatorianos volverán a las urnas. Esta vez, se responderá Sí o No a siete preguntas de la consulta popular.

Estas preguntas fueron propuetas por el presidente Daniel Noboa.

Siete preguntas propuestas para la consulta popular

Primera pregunta

¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Segunda pregunta

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Tercera pregunta

¿Está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y transferir sus deberes y atribuciones a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Cuarta pregunta

¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Quinta pregunta

¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas, únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Sexta pregunta

¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Séptima pregunta

¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, quienes entregarán al Estado un tributo del veinte y cinco por ciento (25 %) de sus ventas por esta actividad, para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley?

